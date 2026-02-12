logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 12일

입력 2026 02 12 02:07 수정 2026 02 12 02:07
48년생 : 작은 일도 성실하게 해야 한다.

60년생 : 성공의 기회가 조용히 다가온다.

72년생 : 복된 소식이 마음을 환하게 비춘다.

84년생 : 즐거운 일이 생겨 기분이 가벼워진다.

96년생 : 예상 못한 행운이 미소 짓게 한다.



49년생 : 상황을 넓게 보는 판단력이 필요하다.

61년생 : 좋은 제안이 보이면 용기 내어 잡아라.

73년생 : 마음 넓은 사람이 귀인이 되어준다.

85년생 : 사랑을 나누면 관계가 한층 깊어진다.

97년생 : 무리하기보다는 몸과 마음을 먼저 돌봐라.

호랑이

50년생 : 가족 의견을 들으면 선택이 편안해진다.

62년생 : 약속 자리는 기분 좋게 마무리되겠다.

74년생 : 인기와 신뢰가 높아져 마음이 든든하다.

86년생 : 기대하던 성과가 드러나 기쁘겠다.

98년생 : 기분 좋은 하루일수록 몸도 함께 챙겨라.

토끼

51년생 : 몸도 마음도 한결 편안해지는 날.

63년생 : 지출이 늘면 기록으로 균형을 맞춰봐라.

75년생 : 행운이 스며들어 표정이 밝아진다.

87년생 : 복이 차오르고 기운이 맑아지겠다.

99년생 : 뜻밖의 기회가 반가운 선물이 된다.



52년생 : 소망하던 일이 조금씩 이루어진다.

64년생 : 하던 일에 충실할수록 마음이 단단해진다.

76년생 : 조금만 참고 기다리면 길이 열린다.

88년생 : 노력의 방향을 다시 한번 다듬어 봐라.

00년생 : 중요한 일일수록 천천히 점검하면 좋다.



53년생 : 귀인의 도움이 있어 마음이 든든해진다.

65년생 : 꾸준한 노력이 천천히 결실을 준비한다.

77년생 : 재물운이 보여도 계획 속에서 움직여라.

89년생 : 지금 모습 그대로를 지키는 것만으로도 좋다.

01년생 : 새로운 인연은 천천히 살펴 다가가라.



54년생 : 힘들던 흐름이 점차 벗어나는 기운.

66년생 : 가족과 함께 웃는 시간이 필요하다.

78년생 : 확실한 준비 후 시작하면 성공이 가깝다.

90년생 : 노력한 만큼 좋은 수확을 기대해도 좋다.

02년생 : 마무리를 정성껏 하면 마음이 편안하다.



43년생 : 집안이 대체로 평온해 안심된다.

55년생 : 복된 기운이 천천히 쌓여간다.

67년생 : 자만은 줄이고 감사함을 늘려라.

79년생 : 수고한 만큼 기쁨이 곳곳에 자리한다.

91년생 : 이루고 싶은 소망에 한 걸음 가까워진다.

원숭이

44년생 : 새 계획은 잠시 미뤄도 손해 없다.

56년생 : 익숙한 환경이 편안하겠다.

68년생 : 하는 일마다 활기가 돌아 기분이 좋다.

80년생 : 약속을 지키면 신뢰가 더 단단해진다.

92년생 : 작은 행운이 여러 번 찾아올 수 있다.



45년생 : 여러 곳에서 작은 행운이 따라준다.

57년생 : 예상치 못한 장애도 천천히 넘길 수 있다.

69년생 : 가벼운 여행이 마음에 큰 쉼을 준다.

81년생 : 귀인의 도움으로 기쁜 소식이 들려온다.

93년생 : 마음이 흐뭇해지는 말을 들을 수 있다.



46년생 : 반가운 기회를 놓치지 않도록 살펴라.

58년생 : 하늘이 돕는 듯 일이 순조롭게 풀린다.

70년생 : 전반적으로 형통한 기운이 감돈다.

82년생 : 상승세를 잘 활용해 한 걸음 나아가라.

94년생 : 주위의 도움에는 감사 인사를 남겨라.

돼지

47년생 : 충분히 쉬어가도 되는 날.

59년생 : 추진하던 일들이 막힘 없이 이어진다.

71년생 : 뜻한 바가 술술 풀려 마음이 밝다.

83년생 : 때로는 밀어붙이는 용기가 필요하다.

95년생 : 한 번에 여러 일을 벌이지 마라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
logo
