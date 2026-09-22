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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 22일

입력 2026 09 22 01:03 수정 2026 09 22 01:03
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36년생 : 동쪽에서 도움을 줄 귀인이나 반가운 소식이 온다.

48년생 : 일에 어려움이 있어도 차분히 원인을 살펴라.

60년생 : 불필요한 시비에 휘말리지 않도록 말을 아껴라.

72년생 : 전반적인 운이 상승해 추진하는 일이 활기를 띤다.

84년생 : 지난 걱정을 내려놓고 새로운 각오로 출발하라.

96년생 : 새로운 목표를 정하면 좋은 기회가 빠르게 찾아온다.



37년생 : 자신의 주장보다 한발 물러서 상황을 지켜보아라.

49년생 : 기다리던 결정이 유리한 방향으로 이루어질 수 있다.

61년생 : 예상하지 못한 재물이나 선물이 들어와 기쁨이 있다.

73년생 : 금전운이 좋아 생활에 여유가 생긴다.

85년생 : 하는 일마다 좋은 흐름이 이어지는 날이다.

97년생 : 자신감을 가지고 움직이면 원하는 결과를 얻는다.

호랑이

38년생 : 답답한 일이 있어도 감정적으로 대응하지 마라.

50년생 : 새로운 사람을 사귈 때 성품과 태도를 살펴라.

62년생 : 다른 사람을 시기하면 오히려 자신의 운이 막힌다.

74년생 : 친구나 지인의 도움으로 문제를 해결한다.

86년생 : 자신의 계획을 함부로 말하지 말고 조용히 추진하라.

98년생 : 준비 중인 일은 결과가 나올 때까지 말을 아껴라.

토끼

39년생 : 몸과 마음을 편안히 쉬게 하는 시간이 필요하다.

51년생 : 처리할 일이 많아 하루가 바쁘게 흘러간다.

63년생 : 지나치게 망설이면 좋은 시기를 놓칠 수 있다.

75년생 : 운의 흐름이 약하니 무리한 계획은 피하라.

87년생 : 손해를 줄이려면 새로운 일보다 현 상태를 지켜라.

99년생 : 결과가 불확실한 일에는 쉽게 뛰어들지 마라.



40년생 : 사업이나 맡은 일이 활발하게 진행되는 날이다.

52년생 : 고집을 버리고 주변의 의견을 받아들여라.

64년생 : 원하는 결과가 늦어도 쉽게 포기하지 마라.

76년생 : 생각하지 못한 곳에서 행운과 기회가 찾아온다.

88년생 : 편법보다 원칙과 바른길을 선택해야 한다.

00년생 : 목표가 늦게 이루어져도 정직한 방법을 지켜라.



41년생 : 운의 흐름이 약하니 중요한 결정은 다음으로 미루어라.

53년생 : 사소한 시비에 휘말리지 말고 자리를 피하라.

65년생 : 오늘의 노력이 미래의 성과를 만드는 밑거름이 된다.

77년생 : 오랫동안 바라던 일이 해결되어 마음이 편안해진다.

89년생 : 순간적인 판단력을 잃지 않으면 손실을 피할 수 있다.

01년생 : 감정에 휩쓸리지 말고 사실을 확인한 뒤 판단하라.



42년생 : 서두르지 말고 적절한 때를 기다리는 것이 좋다.

54년생 : 겉치레나 사치스러운 소비는 재정에 부담을 준다.

66년생 : 달콤한 유혹에 빠지면 큰 손실을 볼 수 있다.

78년생 : 무모한 경쟁보다 협력하는 방법을 선택하라.

90년생 : 자신감을 가지고 선택한 일을 끝까지 밀고 나가라.

02년생 : 다른 사람과 비교하지 말고 자신의 목표에 집중하라.



43년생 : 화를 내기보다 마음을 가라앉히고 대화하라.

55년생 : 잘 모르는 일에는 함부로 뛰어들지 마라.

67년생 : 지나치게 달콤한 말이나 제안을 조심해야 한다.

79년생 : 인정에 끌려 원치 않는 일을 맡지 않도록 하라.

91년생 : 사실과 다른 오해를 받지 않도록 처신을 신중히 하라.

03년생 : 친구의 말에 휩쓸리지 말고 자신의 기준을 가져라.

원숭이

44년생 : 말과 행동을 단정히 해 불필요한 오해를 피하라.

56년생 : 거의 끝난 일일수록 마지막 확인을 철저히 하라.

68년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리며 희망이 보인다.

80년생 : 중요한 순간에는 분명하게 결정하는 힘이 필요하다.

92년생 : 자만심을 부리면 예상하지 못한 어려움이 생긴다.

04년생 : 실력이 있어도 겸손한 태도를 유지해야 한다.



45년생 : 건강과 재물의 흐름이 모두 안정적인 날이다.

57년생 : 다른 사람에게 어려운 부탁을 하는 것은 피하라.

69년생 : 한발 물러서면 오히려 유리한 결과를 얻는다.

81년생 : 기대했던 일이 허무하게 끝날 수 있으니 마음을 비워라.

93년생 : 오늘 해야 할 일을 내일로 미루지 마라.

05년생 : 미뤄 둔 공부나 과제를 오늘 마무리하는 것이 좋다.



46년생 : 조상과 가족의 은혜를 되새기며 감사한 마음을 가져라.

58년생 : 지나친 욕심이나 과시는 망신을 부를 수 있다.

70년생 : 명예와 신뢰가 높아져 중요한 역할을 맡는다.

82년생 : 가까운 사람에게도 금전을 빌려주는 일은 신중하라.

94년생 : 다른 사람의 재물이나 성과를 탐내지 마라.

06년생 : 남의 물건을 함부로 사용하지 말고 예의를 지켜라.

돼지

47년생 : 다른 사람에게 손을 벌리기보다 가진 것을 지켜라.

59년생 : 최선을 다해 노력하면 막힌 일을 해결할 수 있다.

71년생 : 다른 사람의 시선보다 자신의 마음을 먼저 살펴라.

83년생 : 배우자나 가족과 대화하며 화합에 힘써라.

95년생 : 막혔던 길이 열리고 즐거운 만남이 찾아온다.

07년생 : 자신이 좋아하고 잘하는 일을 발견하는 날이다.
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