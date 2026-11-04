[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 4일

36년생 : 주변에서 인기를 얻는다.48년생 : 수입이 생겨 넉넉한 하루다.60년생 : 진솔한 마음으로 임하라.72년생 : 돈이 들어와 즐거운 하루다.84년생 : 어려운 이웃을 도우면 대길이다.96년생 : 밝은 표정이 운을 부른다.37년생 : 매사에 신중을 요한다.49년생 : 욕심부리면 손해만 본다.61년생 : 도와주는 사람이 많다.73년생 : 노력만이 성공의 지름길이다.85년생 : 생활에 변화를 주어 보라.97년생 : 차분히 하면 실수가 없다.호랑이38년생 : 사람으로 인한 이익을 얻는다.50년생 : 생활이 안정되어 간다.62년생 : 뜻밖의 조력자가 나타난다.74년생 : 욕심만 버리면 마음이 편하다.86년생 : 몸과 마음이 건강해진다.98년생 : 좋은 인연이 힘이 된다.토끼39년생 : 즐거움이 있는 대길한 날이다.51년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루다.63년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.75년생 : 차분히 기다리면 행운이 있다.87년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 넘친다.99년생 : 편안한 마음이 복을 부른다.40년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.52년생 : 정도를 걸어야 길하다.64년생 : 결단을 잘 내려야 한다.76년생 : 친한 사람을 많이 만들어라.88년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.00년생 : 바른길이 결국 이롭다.41년생 : 어렵던 일이 도움으로 해결된다.53년생 : 행운과 명예가 함께한다.65년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.77년생 : 무리하면 다툼이 생긴다.89년생 : 기초를 튼튼히 다져라.01년생 : 지금은 무리하지 않는 것이 좋다.42년생 : 좋은 운이 들어 분위기가 즐겁다.54년생 : 노력만이 성공의 지름길이다.66년생 : 웃어른께 안부 전화를 드려라.78년생 : 작지만 소득이 있어 기쁘다.90년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.02년생 : 어른의 조언이 힘이 된다.43년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.55년생 : 믿는 사람과 의논하라.67년생 : 진솔한 마음으로 임하라.79년생 : 모든 운이 상승하는 좋은 징조다.91년생 : 이득이 많이 생긴다.03년생 : 솔직함이 운을 부른다.원숭이44년생 : 운세가 차츰 좋아진다.56년생 : 집안에 부귀가 가득하다.68년생 : 주변에서 인기를 얻는다.80년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.92년생 : 새로운 것에 도전해도 좋다.04년생 : 도전이 기회를 만든다.45년생 : 수고한 만큼 성과가 크다.57년생 : 계획대로 일이 추진된다.69년생 : 재물이 들어와 풍요롭다.81년생 : 매사 신중히 처리하라.93년생 : 모든 일이 저절로 풀린다.05년생 : 꾸준한 노력이 빛을 본다.46년생 : 윗사람의 충고를 받아들여라.58년생 : 차분히 자기 일을 하면 명예가 따른다.70년생 : 가까운 사람과의 약속을 지켜라.82년생 : 용기로 헤쳐 나가면 길운이 따른다.94년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.06년생 : 어른의 말에 귀 기울여라.돼지47년생 : 아랫사람에게 맡기면 행운이다.59년생 : 노력의 대가가 반드시 온다.71년생 : 일이 성취되어 간다.83년생 : 새로 시작하는 일에 귀인을 만난다.95년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.07년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.