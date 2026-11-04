[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 4일
입력 2026 11 04 01:15 수정 2026 11 04 01:15
쥐
36년생 : 주변에서 인기를 얻는다.
48년생 : 수입이 생겨 넉넉한 하루다.
60년생 : 진솔한 마음으로 임하라.
72년생 : 돈이 들어와 즐거운 하루다.
84년생 : 어려운 이웃을 도우면 대길이다.
96년생 : 밝은 표정이 운을 부른다.
소
37년생 : 매사에 신중을 요한다.
49년생 : 욕심부리면 손해만 본다.
61년생 : 도와주는 사람이 많다.
73년생 : 노력만이 성공의 지름길이다.
85년생 : 생활에 변화를 주어 보라.
97년생 : 차분히 하면 실수가 없다.
호랑이
38년생 : 사람으로 인한 이익을 얻는다.
50년생 : 생활이 안정되어 간다.
62년생 : 뜻밖의 조력자가 나타난다.
74년생 : 욕심만 버리면 마음이 편하다.
86년생 : 몸과 마음이 건강해진다.
98년생 : 좋은 인연이 힘이 된다.
토끼
39년생 : 즐거움이 있는 대길한 날이다.
51년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루다.
63년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.
75년생 : 차분히 기다리면 행운이 있다.
87년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 넘친다.
99년생 : 편안한 마음이 복을 부른다.
용
40년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.
52년생 : 정도를 걸어야 길하다.
64년생 : 결단을 잘 내려야 한다.
76년생 : 친한 사람을 많이 만들어라.
88년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.
00년생 : 바른길이 결국 이롭다.
뱀
41년생 : 어렵던 일이 도움으로 해결된다.
53년생 : 행운과 명예가 함께한다.
65년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.
77년생 : 무리하면 다툼이 생긴다.
89년생 : 기초를 튼튼히 다져라.
01년생 : 지금은 무리하지 않는 것이 좋다.
말
42년생 : 좋은 운이 들어 분위기가 즐겁다.
54년생 : 노력만이 성공의 지름길이다.
66년생 : 웃어른께 안부 전화를 드려라.
78년생 : 작지만 소득이 있어 기쁘다.
90년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.
02년생 : 어른의 조언이 힘이 된다.
양
43년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.
55년생 : 믿는 사람과 의논하라.
67년생 : 진솔한 마음으로 임하라.
79년생 : 모든 운이 상승하는 좋은 징조다.
91년생 : 이득이 많이 생긴다.
03년생 : 솔직함이 운을 부른다.
원숭이
44년생 : 운세가 차츰 좋아진다.
56년생 : 집안에 부귀가 가득하다.
68년생 : 주변에서 인기를 얻는다.
80년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
92년생 : 새로운 것에 도전해도 좋다.
04년생 : 도전이 기회를 만든다.
닭
45년생 : 수고한 만큼 성과가 크다.
57년생 : 계획대로 일이 추진된다.
69년생 : 재물이 들어와 풍요롭다.
81년생 : 매사 신중히 처리하라.
93년생 : 모든 일이 저절로 풀린다.
05년생 : 꾸준한 노력이 빛을 본다.
개
46년생 : 윗사람의 충고를 받아들여라.
58년생 : 차분히 자기 일을 하면 명예가 따른다.
70년생 : 가까운 사람과의 약속을 지켜라.
82년생 : 용기로 헤쳐 나가면 길운이 따른다.
94년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.
06년생 : 어른의 말에 귀 기울여라.
돼지
47년생 : 아랫사람에게 맡기면 행운이다.
59년생 : 노력의 대가가 반드시 온다.
71년생 : 일이 성취되어 간다.
83년생 : 새로 시작하는 일에 귀인을 만난다.
95년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.
07년생 : 노력한 만큼 보답이 온다.
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