“결승선 3.6㎞ 앞두고 쓰러져”…뉴욕마라톤서 20대 여성 사망, 사인은? [헬스픽]

뉴욕마라톤서 사망한 레이첼 아파. Bucknell University

유지원씨 인스타그램

뉴욕마라톤에 참가한 20대 여성이 결승선을 불과 3.6㎞ 앞두고 쓰러져 숨졌다.지난달 서울에서도 20대 여성 러너가 마라톤 대회 도중 사망한 가운데, ‘몬주익의 영웅’ 황영조 감독이 강조한 안전한 달리기의 중요성이 주목받고 있다.3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난 1일 열린 뉴욕시마라톤에 참가한 레이첼 아파(24)는 대회 도중 센트럴파크 인근에서 갑자기 쓰러졌다. 결승선을 약 3.6㎞ 남겨둔 지점이었다. 아파는 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.고인의 부친은 딸의 사망 원인이 횡문근융해증이라고 밝혔다.횡문근융해증은 격렬한 운동이나 외상 등으로 근육세포가 손상되면서 근육 내 물질이 혈액으로 방출되는 질환이다. 심한 경우 급성 신장 손상이나 전해질 이상 등 합병증을 일으켜 생명을 위협할 수 있다.아파는 대학 시절 최상위 대학 스포츠 리그에서 필드하키 선수로 활동하는 등 운동 경험이 풍부했던 것으로 전해졌다.이번 대회는 아파가 처음 도전한 마라톤이었다. 그는 파킨슨병으로 세상을 떠난 할아버지를 기리기 위해 관련 단체에 기부금을 모금하며 대회에 참가했다.뉴욕시마라톤은 세계 최대 규모의 마라톤 대회 중 하나로, 올해에는 6만명 이상이 참가했다.국내에서도 최근 마라톤 대회 도중 20대 여성이 숨지는 사고가 발생했다.지난달 11일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 서울레이스’ 하프마라톤에 참가한 러닝 인플루언서 유지원씨는 결승선을 약 500m 앞둔 20.6㎞ 지점에서 갑자기 쓰러졌다.현장에서 심폐소생술(CPR)이 이뤄졌고 병원으로 이송됐으나 유씨는 의식을 회복하지 못한 채 이튿날 숨졌다. 정확한 사망 원인은 아직 확인되지 않았다.2001년생인 유씨는 한국과학기술원(KAIST) 대학원생이자 러닝 인플루언서로, 지난 4월 다른 마라톤 대회 여자부에서 우승하는 등 러닝 동호인들 사이에서도 알려진 인물이었다.유씨의 유족은 사고 당시 응급조치와 구급차 이송 과정 등을 확인하기 위해 목격자를 찾고 있다.마라톤 대회에서 사망 사고가 잇따르면서 무리한 기록 경쟁과 안전 관리에 대한 경각심도 커지고 있다.1992년 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트인 황영조 국민체육진흥공단 마라톤 감독은 최근 유튜브를 통해 동호인들에게 자신의 체력에 맞는 대회 참가와 무리하지 않는 달리기를 강조했다.황 감독은 “내가 지금 준비가 안 된 몸은 5㎞ 정도 가볍게 뛰어야 되는 몸인데 신청은 하프 코스에 했다”며 “5㎞ 가야 될 몸을 가지고 벌써 하프 뛰고 있다. 제가 그런 분들을 많이 봤다”고 지적했다.특히 즐거운 달리기보다 SNS 과시나 기록 달성에 집착하는 분위기를 경계했다.그는 “주말만 되면 마라톤 대회, 토요일 날 뛰고 일요일 날 뛰고 기록을 위해서 뛰더라”며 “그거는 좀 문제가 있다. 그러면 결과적으로 동호인이 아니고 아마추어가 아닌 거다. 생각은 전문 선수인 것”이라고 말했다.이어 레이스 도중 몸에 이상 신호가 나타나면 즉시 달리기를 멈춰야 한다고 강조했다.황 감독은 “일반인 같은 경우에는 포기할 줄 아는 사람이 잘 뛰는 사람이라고 이야기한다”며 “멈출 줄 아는 사람은 자기를 안다는 얘기”라고 조언했다.아울러 수익성을 앞세워 무분별하게 열리는 마라톤 대회에 대해서도 응급 환자 대응 체계 등 최소한의 안전 기준을 마련해야 한다고 지적했다.김유민 기자