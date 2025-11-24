logo
logo

월 60만원 위고비 너무 비싸죠?…‘천 원짜리 이것’ 대안 될 수 있다

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 11 24 11:02 수정 2025 11 24 20:33
허리둘레를 측정하며 건강 관리를 하는 모습. 123rf
허리둘레를 측정하며 건강 관리를 하는 모습. 123rf


체중 감량 효과는 탁월하지만 부작용 우려가 있는 위고비, 오젬픽 같은 비만·당뇨 치료제를 대신할 ‘천연 식품’이 주목받고 있다. 전문가들은 계피, 녹차 같은 천연 식품이 약물만큼 강력하진 않지만 식욕과 혈당 조절에 도움을 줄 가능성이 있다고 조언했다.

이집트 헬리오폴리스대 연구팀은 최근 학술지 ‘톡시콜로지 리포트’에 GLP-1 호르몬 작용을 조절할 수 있는 천연 화합물을 탐색한 논문을 발표했다.

GLP-1은 위고비, 오젬픽 같은 약물들이 표적으로 삼는 호르몬이다. 이 약물들은 GLP-1 호르몬의 작용을 모방해 장에서 뇌로 신호를 보내 식욕을 억제하고 혈당을 조절함으로써 체중 감량 효과를 낸다.

연구팀은 계피, 밀, 생강, 발효 녹차(보이차, 콤부차) 등이 GLP-1 분비와 발현을 조절할 수 있다는 초기 연구 결과를 확인했다.

계피 사진. 123rf
계피 사진. 123rf


특정 음식과 식사 시간을 조절하면 체내 GLP-1 호르몬 활동이 조절되고, 배고픔과 포만감 신호를 재설정하는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.

연구팀이 천연 성분에서 대안을 찾은 이유는 여러 가지다.

최근 몇 년 사이 오젬픽, 마운자로 같은 GLP-1 주사제는 당뇨병 치료와 체중 관리 방식을 완전히 바꿔놨다.

다만 비용과 접근성 문제가 크다. GLP-1 주사제는 가격이 비싸서 많은 사람이 구매하지 못한다.

또한 이들 주사제는 대체로 안전하지만 구토, 설사, 메스꺼움 같은 소화기 부작용이 나타날 수 있다. 이런 부작용 때문에 약을 제대로 복용하지 못하는 경우도 있다.

반면 천연 성분의 한계도 분명하다. 신진대사를 촉진할 수는 있지만 약물에 비해 효과가 미미하다. 오젬픽 등 GLP-1 약물을 온전히 대체하길 기대하긴 어렵다는 얘기다.

연구팀은 “천연 성분에서 대안을 찾는 것이 효과적인 약물을 포기하자는 뜻은 아니다”라며 “치료 선택지를 늘리고 각 환자의 선호와 필요에 맞춰 개인화하는 것”이라고 설명했다.

천연 성분으로 체중 관리를 하려면 올바른 영양 섭취와 운동을 병행해야만 효과가 있다. 천연 성분을 먹든 GLP-1 약물을 쓰든, 건강한 식단과 생활 습관을 대체할 수 있는 것은 없다는 설명이다.

녹차 사진. 123rf
녹차 사진. 123rf


김성은 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

