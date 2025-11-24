월 60만원 위고비 너무 비싸죠?…‘천 원짜리 이것’ 대안 될 수 있다
체중 감량 효과는 탁월하지만 부작용 우려가 있는 위고비, 오젬픽 같은 비만·당뇨 치료제를 대신할 ‘천연 식품’이 주목받고 있다. 전문가들은 계피, 녹차 같은 천연 식품이 약물만큼 강력하진 않지만 식욕과 혈당 조절에 도움을 줄 가능성이 있다고 조언했다.
이집트 헬리오폴리스대 연구팀은 최근 학술지 ‘톡시콜로지 리포트’에 GLP-1 호르몬 작용을 조절할 수 있는 천연 화합물을 탐색한 논문을 발표했다.
GLP-1은 위고비, 오젬픽 같은 약물들이 표적으로 삼는 호르몬이다. 이 약물들은 GLP-1 호르몬의 작용을 모방해 장에서 뇌로 신호를 보내 식욕을 억제하고 혈당을 조절함으로써 체중 감량 효과를 낸다.
연구팀은 계피, 밀, 생강, 발효 녹차(보이차, 콤부차) 등이 GLP-1 분비와 발현을 조절할 수 있다는 초기 연구 결과를 확인했다.
특정 음식과 식사 시간을 조절하면 체내 GLP-1 호르몬 활동이 조절되고, 배고픔과 포만감 신호를 재설정하는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.
연구팀이 천연 성분에서 대안을 찾은 이유는 여러 가지다.
최근 몇 년 사이 오젬픽, 마운자로 같은 GLP-1 주사제는 당뇨병 치료와 체중 관리 방식을 완전히 바꿔놨다.
다만 비용과 접근성 문제가 크다. GLP-1 주사제는 가격이 비싸서 많은 사람이 구매하지 못한다.
또한 이들 주사제는 대체로 안전하지만 구토, 설사, 메스꺼움 같은 소화기 부작용이 나타날 수 있다. 이런 부작용 때문에 약을 제대로 복용하지 못하는 경우도 있다.
반면 천연 성분의 한계도 분명하다. 신진대사를 촉진할 수는 있지만 약물에 비해 효과가 미미하다. 오젬픽 등 GLP-1 약물을 온전히 대체하길 기대하긴 어렵다는 얘기다.
연구팀은 “천연 성분에서 대안을 찾는 것이 효과적인 약물을 포기하자는 뜻은 아니다”라며 “치료 선택지를 늘리고 각 환자의 선호와 필요에 맞춰 개인화하는 것”이라고 설명했다.
천연 성분으로 체중 관리를 하려면 올바른 영양 섭취와 운동을 병행해야만 효과가 있다. 천연 성분을 먹든 GLP-1 약물을 쓰든, 건강한 식단과 생활 습관을 대체할 수 있는 것은 없다는 설명이다.
김성은 기자
