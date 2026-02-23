임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

가수 임창정 아내 서하얀. 인스타그램 캡처

가수 임창정의 아내 서하얀이 만삭 때 83㎏까지 불어난 체중을 약 30㎏ 감량한 뒤 유지하는 비결을 공개했다.서하얀은 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 올린 ‘이번 연휴 살크업 하신 분 무조건 들어와 폭식 다음날 급찐급빠 루틴’이라는 제목의 영상을 통해 자신만의 ‘급찐급빠(급하게 찐 살 급하게 빠지는)’ 루틴을 공유했다.서하얀은 가장 먼저 자신의 체중을 측정해 현실을 직시해야 한다고 설명했다. 그는 모임에 나가기 전 공복 상태에서 체중계 위에 올라가 몸무게를 확인한다. 그는 “내가 먹었을 때 몸이 얼마나 빠르게 변하는지, 기초대사량이 어느 정도인지 확인하기 위한 과정”이라고 설명했다.과식한 다음 날에도 체중계에 올라가는데, 이는 ‘충격 요법’이다. 그는 “몸무게를 보고 ‘1차 충격’을 받고 하루에 물 2ℓ씩 마시기로 내 자신과 약속하는 것”이라고 덧붙였다.식단 관리에도 물이 핵심이다. 그는 아침 공복에 미지근한 물을 마시는 것으로 시작하며, 사과에 땅콩버터를 곁들여 포만감을 채운다.점심에는 밥과 국물, 소스류를 배제한 채소 중심의 식단을 유지하며, 저녁에는 식사 대신 물을 500㎖ 마셔 배를 채운다. 그는 “계속 물로 배를 채운다. 너무 허기지면 바나나를 먹기도 한다”라고 설명했다.운동을 통해 몸의 독소를 배출하는 것도 중요하다고 그는 설명했다. 그는 “물이 소변으로 나오고 독소도 빠지면서 붓기가 제거된다”며 “퉁퉁 부었으니까 뛰어야 한다. 빠르게 걷기 20분 정도 하면 혈액순환이 잘 되고 뇌가 잘 굴러간다”고 강조했다.그는 밀가루 음식을 좋아하지만, 살이 찌기 쉬운 탓에 체중 관리를 꾸준히 한다고 밝혔다. 그러면서 임신 기간 중 체중이 83㎏까지 불어난 뒤 현재 52~52㎏ 사이에서 유지 중이라고 말했다.서하얀은 2017년 18살 연상의 임창정과 결혼해 다섯 아들을 두고 있다.온라인뉴스부