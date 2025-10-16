‘개천용’ 사라진 의대…신입생 3명 중 1명이 ‘강남 3구’ 출신

서울 강남구 대치동 학원가에 의대 입시 전문 학원 홍보문이 게시돼 있다. 서울신문DB

사진은 서울 시내 한 의과대학의 모습. 연합뉴스

의대 신입생의 ‘강남 쏠림’이 심각한 수준인 것으로 나타났다. 서울 강남 3구(강남·서초·송파) 고등학교 출신이 의대 신입생의 20~30%를 차지하는 대학도 있었다.국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원이 교육부에서 받은 ‘2025학년도 의대 신입생 현황’ 자료를 분석한 결과, 전국 39개 의과대학 중 8곳의 신입생 중 강남 3구 출신 비율이 20~30%에 달했다.강남 3구 고교 출신 비율이 가장 높은 곳은 한양대 의대로 31.82%였다. 신입생 3명 중 1명꼴이다. 이어 가천대(26.76%), 고려대(24.78%), 이화여대(25.0%), 가톨릭대(23.96%), 연세대 미래캠퍼스(22.64%), 중앙대(22.35%), 경희대(21.62%), 서울대(21.9%) 순으로 조사됐다.서울대의 경우 전체 신입생 중 강남 3구 출신 비율은 12.85%지만, 의대 신입생만 놓고 보면 21.9%로 거의 2배에 달했다. 고려대도 전체 신입생의 12.45% 대비 의대 신입생의 24.78%로 격차가 컸다.이는 의학계열 진학을 목표로 한 강남 지역 학생들의 교육 투자가 다른 계열보다 훨씬 집중적임을 보여준다. 수능과 면접 등 입시 경쟁력의 차이가 결과로 이어졌다는 분석이 나온다.김문수 의원은 “우리 교육이 계층 쏠림, 지역 쏠림, 의대 쏠림을 동시에 우려해야 하는 상황”이라며 “과도한 쏠림은 학생에게는 지나친 경쟁으로, 가정에는 부담스러운 사교육비로 이어진다”고 지적했다.그는 “대학 내 다양성이 약화되지 않도록 균형 있는 교육정책과 지역 간 기회 확대 방안을 마련해야 한다”고 덧붙였다.김유민 기자