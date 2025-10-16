‘개천용’ 사라진 의대…신입생 3명 중 1명이 ‘강남 3구’ 출신
의대 신입생의 ‘강남 쏠림’이 심각한 수준인 것으로 나타났다. 서울 강남 3구(강남·서초·송파) 고등학교 출신이 의대 신입생의 20~30%를 차지하는 대학도 있었다.
국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원이 교육부에서 받은 ‘2025학년도 의대 신입생 현황’ 자료를 분석한 결과, 전국 39개 의과대학 중 8곳의 신입생 중 강남 3구 출신 비율이 20~30%에 달했다.
명문대·지방대 가릴 것 없이 ‘강남 집중’
강남 3구 고교 출신 비율이 가장 높은 곳은 한양대 의대로 31.82%였다. 신입생 3명 중 1명꼴이다. 이어 가천대(26.76%), 고려대(24.78%), 이화여대(25.0%), 가톨릭대(23.96%), 연세대 미래캠퍼스(22.64%), 중앙대(22.35%), 경희대(21.62%), 서울대(21.9%) 순으로 조사됐다.
서울대의 경우 전체 신입생 중 강남 3구 출신 비율은 12.85%지만, 의대 신입생만 놓고 보면 21.9%로 거의 2배에 달했다. 고려대도 전체 신입생의 12.45% 대비 의대 신입생의 24.78%로 격차가 컸다.
이는 의학계열 진학을 목표로 한 강남 지역 학생들의 교육 투자가 다른 계열보다 훨씬 집중적임을 보여준다. 수능과 면접 등 입시 경쟁력의 차이가 결과로 이어졌다는 분석이 나온다.
김문수 의원은 “우리 교육이 계층 쏠림, 지역 쏠림, 의대 쏠림을 동시에 우려해야 하는 상황”이라며 “과도한 쏠림은 학생에게는 지나친 경쟁으로, 가정에는 부담스러운 사교육비로 이어진다”고 지적했다.
그는 “대학 내 다양성이 약화되지 않도록 균형 있는 교육정책과 지역 간 기회 확대 방안을 마련해야 한다”고 덧붙였다.
김유민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지