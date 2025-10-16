‘캄보디아 사태’ 협력관 지원 희망한 베테랑 형사…토익 790점 벽에 발목

캄보디아 현지 검찰이 살인 등 혐의로 기소한 중국인 피의자 3명. 이들은 지난 8월 캄보디아 캄포트주 보코산 인근에서 20대 한국인 대학생을 살해한 혐의를 받고 있다. 캄보디아 정보부 홈페이지

캄보디아 사태와 관련해 경찰이 대사관 협력관을 모집하고 있는 가운데, 베테랑 노형사가 지원 의지를 밝혔으나 어학 능력 등의 자격 요건을 충족하지 못해 지원을 포기한 것으로 전해졌다.지난 14일 경찰 내부망에는 ‘캄보디아 대사관 협력관 모집 공고’가 올라왔다.공고에 달린 첫 댓글은 “마지막 열정을 자국민 보호에 바치고 싶은데 어학 등 부족한 게 많다”며 “최소 한 명 정도는 조직폭력 수사도 해보고 현장 경험이 풍부한 사람을 뽑아야 하지 않을까”라는 내용이었다.이는 강원 원주경찰서 이진학 형사과장이 남긴 것이다. 이 과장은 1992년 경찰에 입직한 이후 2017년 ‘어금니 아빠’와 같은 굵직한 사건을 맡아온 베테랑 형사다.이 과장의 댓글에 동료들은 “수십 년 형사 경력 베테랑 과장님의 열정을 응원한다”, “수사 분야에서 오랫동안 근무해 노련한 과장님이 적격”이라고 응원했다.또 “범죄도시 마석도 형사도 영어 잘 못하던데 과장님과 같이 조폭 때려잡기(?) 경험이 풍부하신 분이 가셔야 할 듯하다”라는 재치 있는 댓글도 달렸다.하지만 이 과장은 유효한 영어 성적이 없어 실제로는 지원하지 못한 것으로 전해졌다. 대사관 협력관 지원 요건은 토익(TOEIC) 790점·토플(TOEFL) 86점·텝스(TEPS) 385점이다. 경찰은 현지 경찰과의 정보 공유, 공조 수사 등을 위해서 일정 수준 이상의 어학 능력을 요구하고 있다.경찰은 오는 19일까지 지원서를 접수한 뒤 21일까지 서류 심사를 마치고 면접을 진행할 계획이다. 선발된 2명은 이르면 이달 말 캄보디아 대사관으로 파견되고, 현지 경찰 인력은 총 5명이 된다.경찰은 이번 파견 인원 증원과 함께 캄보디아 내 한인 사건 전담 창구인 ‘코리안 데스크’ 신설도 추진하고 있다. 코리안 데스크는 외국에서 일어나는 한인 관련 사건을 전담하는 경찰 부서다. 현지 경찰의 한 부서지만 한국 경찰이 파견 나가 범죄 수사 등을 공조한다.경찰청이 위성곤 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면, 경찰은 현재 3명(주재관 1명·협력관 2명)인 캄보디아 파견 경찰을 8명으로 늘리는 방안을 추진하고 있다. 경찰은 경찰 주재관 1명, 협력관 2명, 코리안 데스크 2명의 추가 파견이 필요하다고 보고 있다.최종범 인턴기자