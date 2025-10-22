“4개월 아기 욕조 방치돼 의식불명”…여수서 30대母 체포 “TV 봤다”

“아이 욕조에 두고 TV 보고 있었다” 진술

몸에 멍 자국도…의료진, 학대 의심 신고

신생아 자료사진(위 기사와 관련 없음). 픽사베이

신생아를 욕조에 둔 채 홀로 방치해 의식불명에 빠지게 한 친모가 경찰에 붙잡혔다.전남 여수경찰서는 22일 아동학대 혐의로 여성 A(33)씨를 체포했다.경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 4개월 된 아들 B군을 물이 담긴 아기용 욕조에 방치한 혐의를 받고 있다.A씨는 119에 “아이가 물에 빠져 숨을 쉬지 않는다”고 신고했다. 욕조에서 발견된 B군은 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 여전히 의식불명인 것으로 전해졌다.의료진은 B군의 몸에서 멍 자국을 확인하고 아동학대 의심 신고를 했다.A씨는 경찰 조사에서 “아이를 욕조에 두고 TV를 보고 있었다”고 진술한 것으로 전해졌다.사고 당시 A씨의 남편은 직장에 근무 중이었던 것으로 확인됐다.경찰은 A씨의 여죄 여부와 정확한 사건 경위를 조사 중이다.이보희 기자