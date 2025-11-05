logo
“휴대폰 던지고 주먹질에 소변까지”…韓 추정 승객 추태에 인니 ‘부글부글’

조희선 기자
입력 2025 11 05 18:23 수정 2025 11 05 18:49
인도네시아 택시에 탑승한 한국인 추정 남성이 뒷좌석에 누운 채 택시 기사에게 소리를 지르고 있는 모습. 틱톡 캡처
인도네시아 택시에 탑승한 한국인 추정 남성이 뒷좌석에 누운 채 택시 기사에게 소리를 지르고 있는 모습. 틱톡 캡처


한국인으로 추정되는 남성이 인도네시아 택시 안에서 난동을 부리는 영상이 온라인을 통해 공개되면서 논란이 일고 있다.

최근 인도네시아의 한 택시 기사는 한국인으로 추정되는 남성이 소란을 피웠다며 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상을 틱톡 계정에 올렸다.

택시 기사에 따르면 문제의 사건은 지난달 30일 저녁 자카르타 남부 안타사리 고가도로를 지나던 중 차에서 벌어졌다.

틱톡에 올라온 블랙박스 영상에 따르면 폭우로 교통이 극심하게 정체된 상황에서 남성 승객은 택시 안에서 고성을 지르며 차 내부를 발로 차는 등 난동을 부렸다.

인도네시아 택시에 탑승한 한국인 추정 남성이 뒷좌석에 누운 채 택시 천장을 발로 걷어차는 모습. 틱톡 캡처
인도네시아 택시에 탑승한 한국인 추정 남성이 뒷좌석에 누운 채 택시 천장을 발로 걷어차는 모습. 틱톡 캡처


이 승객은 뒷좌석에 누워 한국어로 욕설을 퍼붓고 운전석을 계속해서 주먹으로 치고 택시 천장도 발로 걷어찼다. 휴대전화를 집어 던지는 모습도 포착됐다.

급기야 이 남성은 택시 기사에게 소변이 급하다며 생수병을 달라고 하더니 생수병에 소변을 보기도 했다.

택시 기사가 차량 실내등을 켜자 “야”, “꺼” 등 한국어로 거칠게 반응했다.

현지 언론 하리안아체 등에 따르면 택시 기사는 이 남성 승객의 행동에 큰 충격을 받았다고 한다.

이 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산했고 이를 본 현지 네티즌들은 “자카르타의 교통 체증은 현지인도 고통스럽지만 이 남성의 행동은 지나치다”, “이게 한국 사람들의 진짜 모습이다”, “기사가 인내심이 많은 것 같다” 등의 반응을 보였다.

