“지금 길에서 대변 보는 건가요?” 눈을 의심…경복궁 앞 무슨 일

경복궁 돌담에서 용변을 보고 있는 관광객들. JTBC ‘사건반장’ 방송화면 캡처

제주 용머리해안에서 아이의 용변을 보게 한 중국인 관광객의 모습. ‘보배드림’ 캡처

지난해 제주 시내에서 중국인으로 추정되는 아이가 대로변 화단에서 용변을 보는 모습. 온라인 커뮤니티 캡처

경복궁 돌담 아래 수풀에 한 남성이 휴지를 든 채로 쭈그려 앉아 있었다. 바로 옆, 흰 바지를 입은 여성도 같은 자세로 앉아 있었다. 두 사람은 용변을 보고 있었다.제보자 A씨는 지난 11일 JTBC ‘사건반장’에 전날 낮 경복궁 돌담 인근에서 촬영된 사진을 공개했다. 사진에는 중년 남성이 돌담 아래 수풀에 쭈그려 앉아 휴지를 손에 들고 용변 보는 모습이 담겼다. 남성 옆에는 흰 바지의 여성이 같은 자세로 앉아 있었다.남녀가 용변을 본 곳은 1935년 건립된 조선 왕조 정궁이자, 사적 제117호로 등록된 경복궁의 북문인 신무문 내 돌담이었다.A씨는 “현장에 있던 경찰이 순찰 중 문제의 남녀를 보고 제지했다”며 “당시 현장에는 수십 명의 중국인 단체 관광객이 있었다”고 말했다. 그는 이어 “단체로 경복궁 구경을 온 것 같았는데 그 일행인 것 같았다”고 덧붙였다.잠시 후 자리를 뜬 여성의 옷에는 정체를 알 수 없는 얼룩이 남아 있었다. 이어 풀숲 안쪽에서 엉거주춤한 자세로 나오던 남성의 모습도 포착됐다.문화재 주변 공공장소에서 용변을 보는 행위는 기물 훼손이나 경범죄 등 혐의로 처벌받을 수 있다. 당시 현장에 있던 경찰이 순찰 중 해당 남녀를 발견해 제지한 것으로 전해졌다.경복궁만의 문제가 아니다. 지난달 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 천연기념물인 제주 용머리해안에서 중국인 관광객이 어린 자녀의 용변을 보게 하고 현장을 오염시키는 장면이 포착됐다는 제보가 올라왔다.제보자는 “연휴라 그런지 기다리는 줄도 길고 사람들이 많았다”며 “그런데 한 여자가 아이를 바닥에 앉혀 용변을 뉘이고 있었다”고 말했다. 이어 “사람들이 너무 많으니 약간 아래로 이동해서 마저 다 뉘였다”며 “닦은 물티슈는 바다에 버리고 용변도 그대로 바닥에 남겼다”고 했다.공개된 사진에는 해안에서 한 여성이 쪼그리고 앉아 아이를 안고 있는 모습이 담겼다.제보자는 “옆에 인솔 가이드로 보이는 사람이 있었지만 아무 말도 하지 않았다”며 “사람이 많았지만 누구 하나 제지하지 않았다”고 밝혔다. 그는 “가이드에게 물으니 조선족, 중국계 단체라더라”며 “중국인 여행객에게 선입견을 안 가지려 하는데 쉽지 않다”고 했다.제주에서는 외국인 관광객이 공공장소에서 어린 자녀의 용변을 보게 하는 사례가 여러 차례 목격돼 논란이 됐다.제주경찰청에 따르면 지난 1~5월까지 제주에서 무질서를 적발한 전체 4136건 중 외국인이 3522건으로 85% 이상을 차지했다. 전년도 같은 기간 451건 대비 올해 무질서 단속 행위가 817%나 증가했다. 이 중 외국인 단속 건수는 전년 동기 148건 대비 23배가량 늘었다.김유민 기자