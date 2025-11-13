시아버지 카드 5000만원 긁고…며느리 “왜요? 저 힘들게 하셨잖아요”

요양원에 입원한 시아버지의 카드를 몰래 사용해 5000만원을 쓴 며느리가 사과는커녕 적반하장 태도를 보여 충격을 주고 있다.50대 제보자 A씨는 지난 10일 JTBC ‘사건반장’에 사연을 보내 “어느 날 요양원에 있는 80대 아버지 카드 대금이 연체됐다는 연락이 왔다”며 “보이스피싱을 의심했는데 알고 보니 둘째 며느리가 아버지 카드를 사용했더라”고 말했다.A씨에 따르면 아버지는 요양원에 들어가기 전 둘째 아들에게 카드와 통장을 맡겼다. 결혼한 지 30년이 넘은 며느리는 시아버지가 맡긴 카드 여러 장을 자신의 휴대전화에 등록해 사용하기 시작했다. 심지어 시아버지 면회 때 간병인에게 주는 간식비까지 시아버지 카드로 구매했고, 이 모든 사실을 남편에게도 알리지 않았다.며느리가 4년 동안 사용한 금액은 무려 5000만원에 달했다. 카드 사용 내역을 확인한 결과 대부분 카페, 음식점 등에서 사용됐으며, 큰돈은 현금으로 인출한 것으로 파악됐다.가족들이 “도박이나 사이비 종교에 빠진 거 아니냐”고 추궁했으나 며느리는 강하게 부인했다. 가족들을 더욱 충격에 빠뜨린 것은 그의 태도였다.며느리는 “아버님도 예전에 돈 문제 일으킨 적 있잖아요. 왜 저한테만 그러세요? 억울하다”며 화를 냈다. 또한 “어머님, 아버님이 예전에 저 힘들게 하셨다”며 과거 일들을 꺼내며 서운함을 토로하는 적반하장 모습을 보였다.A씨는 “며느리는 사과도 없고 돈을 갚을 생각도 없어 보였다”며 “급기야 가족들의 전화까지 차단했다”고 전했다. 그는 “둘째가 이혼 얘길 꺼내자 그제야 다시는 안 그러겠다고 사과하더라”며 “형사처벌을 위해 경찰에 고소할 것인지 고민 중”이라고 토로했다.양지열 변호사는 “내용만 보면 법적으로 충분히 처벌할 수 있다”며 “부모님이나 가까운 사람의 카드를 쓰더라도 그것과 상관없이 처벌받는다”고 설명했다. 이어 “피해 액수도 상당히 크기 때문에 이혼 사유로도 충분할 것”이라고 했다.그러면서 “가장 큰 문제는 가족 간 신뢰가 깨졌다는 것”이라며 “반성하는 모습을 보여야 한다”고 조언했다.김유민 기자