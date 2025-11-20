“치킨 양 이거 맞아요?” 똑같은 메뉴인데 양 달라…‘조리 전 중량’ 표시도 없어

소비자단체, 7개 프랜차이즈 치킨 중량 조사

“같은 매장·같은 메뉴도 200g 안팎 차이”

업계 “‘조리 전 중량’ 메뉴얼 준수” 반박

치킨 자료사진. 아이클릭아트

같은 치킨 프랜차이즈의 같은 메뉴를 같은 매장에서 주문해도 실제 소비자들에게 제공하는 치킨의 무게가 각기 다르다는 조사 결과가 나왔다. 소비자들은 간혹 “치킨 몇 조각을 누가 빼먹었나”라는 의심을 하곤 하는데, 제공된 양이 적절한지 알고 싶어도 치킨의 제공량을 정확히 표시하는 프랜차이즈 업체가 몇 곳 없는 것으로 파악됐다.한국소비자단체연합회는 20일 보도자료를 내고 이 같은 결과를 공개하며 “치킨 시장에서 소비자가 정보 비대칭 상황에 놓여있다”라고 지적했다.이에 따르면 단체가 시장 점유율이 높은 7개 프랜차이즈(교촌·페리카나·BBQ·처갓집·네네치킨·BHC·굽네)에서 판매되는 후라이드 및 인기 메뉴의 중량을 조사한 결과, 같은 매장에서 같은 메뉴를 구매한 경우에도 후라이드 치킨의 경우 중량이 평균 55.4g, 순살 치킨은 68.7g의 차이가 발생했다.후라이드 치킨 중 차이가 가장 큰 제품은 BHC로 같은 매장에서 주문한 치킨에서 중량 차이가 183.6ｇ(19.4%) 발생했다. 같은 매장에서 포장 주문한 후라이드 치킨의 중량은 944.3g, 배달 주문한 같은 치킨의 중량은 760.7g이었다.순살 메뉴 중에서는 BBQ ‘황금올리브 치킨 양념 순살’이 같은 매장에서 주문하더라도 243.8ｇ(23.4%)의 중량 차이가 나타났다. 같은 매장에서 배달 주문한 해당 메뉴의 중량은 1040.3g, 포장 주문한 중량은 796.5g였다.이 같은 지적에 업계는 “매장은 매뉴얼에 따라 조리하며 일부러 적게 제공하지 않는다”라고 반박했다.BBQ 측은 서울신문과의 통화에서 “단체가 사례로 든 ‘황금올리브 치킨 양념 순살’은 조리 전 중량이 720g로, 조리 후에는 통상 700g 후반이 된다”면서 “해당 매장에서 포장 주문에 제공한 중량은 적정 제공량이며, 배달 주문에 제공한 중량은 조각을 더 넣었거나 소스가 많이 들어가는 등의 이유로 많이 제공한 것”이라고 설명했다.소비자들이 자신이 제공받은 치킨의 양이 적절한지를 판단하기 위해서는 각 업체가 메뉴별 중량을 정확히 표시해야 한다. 그러나 이들 7개 브랜드 중 홈페이지와 배달 앱에 메뉴별 중량을 표시한 업체는 교촌치킨과 BHC밖에 없었다고 단체는 설명했다. 공공 배달앱인 ‘땡겨요’에서는 BHC마저 일부 제품만 중량이 표시돼있어 다른 배달앱 대비 정보 제공이 미흡한 것으로 조사됐다.중량을 표시하더라도 조리 전 중량만 표시하는 것도 문제라고 단체는 지적했다. 업계에서는 “조리 과정에서 조리 전 중량과 조리 후 중량의 차이가 발생해 정확한 중량을 제공하기 어렵다”라고 주장하지만, 치킨 패스트푸드 업계에서는 메뉴별 제공량을 표시하고 있다고 단체는 지적했다.이에 대해 BBQ 측은 “공식 홈페이지와 배달 앱에 각 메뉴별로 조리 전 중량을 표시하기 위해 준비 중”이라고 밝혔다.김소라 기자