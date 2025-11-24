음란물 켜놓고 도박하다 잡혔다…태국서 ‘마약 파티’ 벌인 한국인

태국 경찰이 체포한 한국인. 페이스북 캡처

태국 파타야에서 ‘마약 파티’를 벌인 혐의로 40대 한국인 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다.태국 매체 타이가 등에 따르면 태국 경찰은 지난 20일 존티엔 비치 인근 콘도를 급습해 46살 김모씨를 체포했다.경찰은 “한국인 남성이 여성을 불러 자신의 거주지에서 마약 파티를 자주 연다”는 신고를 접수한 뒤 잠복을 이어왔다.단속 당시 김씨는 노트북 앞에서 음란물을 재생해 놓은 채 온라인 도박을 하고 있었던 것으로 전해졌다.방 안에서는 필로폰(크리스털 메스암페타민)으로 추정되는 흰색 가루가 든 비닐봉지와 흡입 기구 등 마약 도구들이 함께 발견됐다.김씨는 조사 과정에서 “친구로부터 4000바트(약 18만원)에 마약을 샀다”고 인정했지만, 판매 혐의는 부인한 것으로 알려졌다.현지 당국에 따르면 김씨는 이미 태국 이민청 블랙리스트에 올라 있는 상태에서 불법 입국해 체류해온 것으로 확인됐다.경찰은 김씨의 입국 경로와 여죄를 추가 조사하고, 복수 혐의로 처벌할 예정이라고 전했다.김유민 기자