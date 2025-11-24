logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“2억 5천 갭투자한 아파트 10억 됐다”…김구라 아들도 재테크 ‘대박’

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 11 24 10:11 수정 2025 11 24 10:13
기사 소리로 듣기
다시듣기
방송인 김구라. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처
방송인 김구라. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처


방송인 김구라가 아들이자 가수 그리(본명 김동현)가 투자한 아파트 가격이 두 배로 올랐다고 밝혀 화제가 되고 있다.

김구라는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’의 콘텐츠 ‘김구라 경제연구소’에서 방송인 조영구와 부동산 전문가 등과 부동산 투자에 관한 대화를 나눴다.

조영구는 자신의 자산 현황을 소개하며 “부동산은 두 채 있다”며 “2년 전 남산에 10억원짜리 주거형 오피스텔(도시형 생활주택)을 샀는데 1억 5000만원 떨어졌다”고 털어놨다.

그는 “미용실에 갔는데 어떤 아주머니들이 하나만 분양받으라고 하더라. 뭐냐고 물어보니까 사기만 하면 두 배가 오른다고 해서 머리 자르다가 달려갔다”며 부동산을 분양받았던 당시 상황에 관해 설명했다.

방송인 김구라(왼쪽)와 조영구. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처
방송인 김구라(왼쪽)와 조영구. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처


조영구는 또 다른 부동산인 서울 용산구 삼각지에 있는 아파트와 관련해서는 “김대중 대통령 시절에 5억원을 주고 산 아파트인데 그건 20억원 넘었을 것 같다”고 말했다.

이를 들은 김구라는 “20년 넘었는데 5억원이 20억원이 됐으면 서울치고는 그렇게 많이 오른 건 아니다”라고 평가했다.

이어 “구리에 있는 32평짜리 아파트가 있는데 동현이가 했다(샀다)”며 “그게 이제 재개발되는데 2억 5000만원 전세를 끼고 5억원에 샀다. 지금 몇 년 사이에 10억원이 됐다. 그러니까 되는 걸 사라는 것”이라고 강조했다.

앞서 김구라는 금 투자 등 재테크 성공담을 공개해 관심을 끈 바 있다.

그는 지난달 18일 같은 유튜브 채널에서 “몇 년 전에 촬영할 때 금 거래소에 갔었다. 당시 금을 1억원 정도 샀다”며 “몇 년 전 금값이 많이 올라서 팔 생각이었는데, 아내가 ‘지금 돈이 급한 것도 아닌데 놔둬라’라고 하더라. 그러고 그냥 놔뒀더니 (요즘) 시세로 3억 4000만원이 됐다”고 했다.

조희선 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘골키퍼’ 김영광, 의사 아내 카드로 ‘천만원’…안정환 “미친×” 일침

    thumbnail - ‘골키퍼’ 김영광, 의사 아내 카드로 ‘천만원’…안정환 “미친×” 일침

  2. 제주 관광객 또 ‘용변 테러’…한라산 등산로서 ‘경악’ 목격담 나왔다

    thumbnail - 제주 관광객 또 ‘용변 테러’…한라산 등산로서 ‘경악’ 목격담 나왔다

  3. 김우빈♥신민아, 결혼 앞두고 번진 ‘혼전임신설’…소속사 해명 보니

    thumbnail - 김우빈♥신민아, 결혼 앞두고 번진 ‘혼전임신설’…소속사 해명 보니

  4. 살 못 빼도 행복♥…이장우 결혼식, 호두과자 든 신부 ‘눈길’

    thumbnail - 살 못 빼도 행복♥…이장우 결혼식, 호두과자 든 신부 ‘눈길’

  5. 2025년 11월 24일

    thumbnail - 2025년 11월 24일

  6. ‘계엄령 놀이’라며 미화원 폭행한 7급 공무원 ‘충격’…양양군 “깊이 송구”

    thumbnail - ‘계엄령 놀이’라며 미화원 폭행한 7급 공무원 ‘충격’…양양군 “깊이 송구”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved