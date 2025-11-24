“2억 5천 갭투자한 아파트 10억 됐다”…김구라 아들도 재테크 ‘대박’

방송인 김구라. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

방송인 김구라(왼쪽)와 조영구. 유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

방송인 김구라가 아들이자 가수 그리(본명 김동현)가 투자한 아파트 가격이 두 배로 올랐다고 밝혀 화제가 되고 있다.김구라는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’의 콘텐츠 ‘김구라 경제연구소’에서 방송인 조영구와 부동산 전문가 등과 부동산 투자에 관한 대화를 나눴다.조영구는 자신의 자산 현황을 소개하며 “부동산은 두 채 있다”며 “2년 전 남산에 10억원짜리 주거형 오피스텔(도시형 생활주택)을 샀는데 1억 5000만원 떨어졌다”고 털어놨다.그는 “미용실에 갔는데 어떤 아주머니들이 하나만 분양받으라고 하더라. 뭐냐고 물어보니까 사기만 하면 두 배가 오른다고 해서 머리 자르다가 달려갔다”며 부동산을 분양받았던 당시 상황에 관해 설명했다.조영구는 또 다른 부동산인 서울 용산구 삼각지에 있는 아파트와 관련해서는 “김대중 대통령 시절에 5억원을 주고 산 아파트인데 그건 20억원 넘었을 것 같다”고 말했다.이를 들은 김구라는 “20년 넘었는데 5억원이 20억원이 됐으면 서울치고는 그렇게 많이 오른 건 아니다”라고 평가했다.이어 “구리에 있는 32평짜리 아파트가 있는데 동현이가 했다(샀다)”며 “그게 이제 재개발되는데 2억 5000만원 전세를 끼고 5억원에 샀다. 지금 몇 년 사이에 10억원이 됐다. 그러니까 되는 걸 사라는 것”이라고 강조했다.앞서 김구라는 금 투자 등 재테크 성공담을 공개해 관심을 끈 바 있다.그는 지난달 18일 같은 유튜브 채널에서 “몇 년 전에 촬영할 때 금 거래소에 갔었다. 당시 금을 1억원 정도 샀다”며 “몇 년 전 금값이 많이 올라서 팔 생각이었는데, 아내가 ‘지금 돈이 급한 것도 아닌데 놔둬라’라고 하더라. 그러고 그냥 놔뒀더니 (요즘) 시세로 3억 4000만원이 됐다”고 했다.조희선 기자