“자기야 돈 빌려줘” 얼마까지 가능한가요? 男 439만원, 女는…

연인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

연인 사이 금전 거래에 대한 남녀 인식 차이가 뚜렷하다는 조사 결과가 나와 눈길을 끈다. 남성은 평균 439만원까지 빌려줄 수 있다고 답했으며, 여성은 290만원 수준으로 응답했다.25일 결혼정보회사 가연은 25~39세 미혼 남녀 500명(남녀 각 250명)을 대상으로 ‘하반기 연애 인식 조사’를 실시했다고 밝혔다. 조사는 지난 6월 오픈서베이를 통해 진행됐으며, 신뢰수준 95%, 표본오차는 ±4.38% 포인트다.‘연인에게 돈을 빌려줄 수 있느냐’는 질문에 응답자(성별무관)의 58.8%가 “가능하다”고 답했다. 반면 만난 기간과 관계없이 “빌려줄 수 없다”는 응답은 37%였다.빌려줄 수 있다고 응답한 사람 중 ‘결혼을 약속한 사이라면 가능하다’라는 응답이 30.8%로 가장 많았다. 이어 ‘만난 기간이 오래됐을 경우 가능하다’(19.4%), ‘만난 기간이 짧아도 빌려줄 수 있다’(8.6%)가 뒤를 이었다.빌려줄 의향이 있는 경우 금액은 평균 372만 9800원으로 집계됐다. 성별 차이는 더 두드러졌다. 남성은 평균 439만 1200원을 제시해 여성(290만 3100원)보다 약 149만원 많았다.연령별로는 20대가 평균 320만 4100원, 30대가 398만 9000원을 기록해 나이가 많을수록 금액이 커진다는 특징을 보였다. 반대로 ‘돈을 빌려줄 수 없다’고 답한 응답자 중 64.9%가 ‘상대와 돈거래를 하고 싶지 않아서’라는 이유를 꼽았다.이어 ‘계산적인 관계로 변할까 봐 불편하다’(24.9%), ‘여윳돈이 없다’(4.9%), ‘돌려받지 못할까 봐 걱정된다’(4.3%) 순이었다. 금전적 손해 우려보다 ‘관계 변질’에 대한 부담이 컸다는 것으로 풀이된다.성별에 따른 인식 차이도 눈에 띄었다. 남성의 66.4%는 “빌려줄 수 있다”고 답했지만, 여성은 51.2%만 같은 답을 내놓으면서 약 15% 포인트 차이를 보였다. 반면 “빌려줄 수 없다”고 한 응답은 여성(44%)이 남성(30%)보다 높았다.가연 관계자는 “경제관념은 각자의 기준과 경험에 따라 달라지기 때문에 정답은 없다. 다만 연인 간 금전거래가 곧 애정의 척도는 아니라는 점을 분명히 이해해야 한다”며 “필요하다면 문서를 남기는 등 상호 신뢰를 지키는 방법과 합의가 중요하다”고 조언했다.하승연 기자