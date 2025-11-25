logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“자기야 돈 빌려줘” 얼마까지 가능한가요? 男 439만원, 女는…

하승연 기자
입력 2025 11 25 08:08 수정 2025 11 25 08:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
연인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
연인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


연인 사이 금전 거래에 대한 남녀 인식 차이가 뚜렷하다는 조사 결과가 나와 눈길을 끈다. 남성은 평균 439만원까지 빌려줄 수 있다고 답했으며, 여성은 290만원 수준으로 응답했다.

25일 결혼정보회사 가연은 25~39세 미혼 남녀 500명(남녀 각 250명)을 대상으로 ‘하반기 연애 인식 조사’를 실시했다고 밝혔다. 조사는 지난 6월 오픈서베이를 통해 진행됐으며, 신뢰수준 95%, 표본오차는 ±4.38% 포인트다.

‘연인에게 돈을 빌려줄 수 있느냐’는 질문에 응답자(성별무관)의 58.8%가 “가능하다”고 답했다. 반면 만난 기간과 관계없이 “빌려줄 수 없다”는 응답은 37%였다.

빌려줄 수 있다고 응답한 사람 중 ‘결혼을 약속한 사이라면 가능하다’라는 응답이 30.8%로 가장 많았다. 이어 ‘만난 기간이 오래됐을 경우 가능하다’(19.4%), ‘만난 기간이 짧아도 빌려줄 수 있다’(8.6%)가 뒤를 이었다.

빌려줄 의향이 있는 경우 금액은 평균 372만 9800원으로 집계됐다. 성별 차이는 더 두드러졌다. 남성은 평균 439만 1200원을 제시해 여성(290만 3100원)보다 약 149만원 많았다.

연령별로는 20대가 평균 320만 4100원, 30대가 398만 9000원을 기록해 나이가 많을수록 금액이 커진다는 특징을 보였다. 반대로 ‘돈을 빌려줄 수 없다’고 답한 응답자 중 64.9%가 ‘상대와 돈거래를 하고 싶지 않아서’라는 이유를 꼽았다.

이어 ‘계산적인 관계로 변할까 봐 불편하다’(24.9%), ‘여윳돈이 없다’(4.9%), ‘돌려받지 못할까 봐 걱정된다’(4.3%) 순이었다. 금전적 손해 우려보다 ‘관계 변질’에 대한 부담이 컸다는 것으로 풀이된다.

성별에 따른 인식 차이도 눈에 띄었다. 남성의 66.4%는 “빌려줄 수 있다”고 답했지만, 여성은 51.2%만 같은 답을 내놓으면서 약 15% 포인트 차이를 보였다. 반면 “빌려줄 수 없다”고 한 응답은 여성(44%)이 남성(30%)보다 높았다.

가연 관계자는 “경제관념은 각자의 기준과 경험에 따라 달라지기 때문에 정답은 없다. 다만 연인 간 금전거래가 곧 애정의 척도는 아니라는 점을 분명히 이해해야 한다”며 “필요하다면 문서를 남기는 등 상호 신뢰를 지키는 방법과 합의가 중요하다”고 조언했다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    thumbnail - 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

    thumbnail - 명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

  3. 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

    thumbnail - 재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

  4. ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

    thumbnail - ‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

  5. “수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

    thumbnail - “수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

  6. 배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’

    thumbnail - 배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved