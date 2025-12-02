쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”

박대준 쿠팡 대표이사가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에서 생각에 잠겨 있다. 2025.12.02. 뉴시스

박대준 쿠팡 대표가 대규모 고객정보 유출 사건의 용의자로 지목된 전직 중국 국적 직원에 대해 “인증업무를 한 직원이 아니라 인증 시스템을 개발하는 개발자였다”고 밝혔다.박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서 국민의힘 신성범 의원의 질의에 “혼자 일하는 개발자는 없다”며 “여러 인원이 역할을 나눠 팀 단위로 일한다”고 말했다.피의자 규모와 관련해서는 “단수·복수라고 단정할 수 없다”며 “현재 수사 중이라 구체적으로 말하기 어렵다”고 답했다.‘유출과 노출 중 어느 것이 맞느냐’는 질문에는 “유출이 맞다”고 밝혔다. 유출 여부를 놓고 논란이 이어졌던 사안에 대해 회사 대표가 국회에서 공식적으로 인정한 발언이다.쿠팡은 전자서명키 악용 정황이 확인되면서 고객정보 대규모 유출 의혹이 불거졌고, 해당 직원의 중국 국적 여부와 역할을 둘러싸고 정치권과 업계의 관심이 집중돼 왔다.김유민 기자