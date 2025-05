할리우드 명배우 자녀가 男→女성전환…“대체 뭐가 문제?” 지지 표명

로버트 드니로 “아들이 여성으로 성전환”

“아들로서, 딸로서 사랑하고 지지한다”

2023년 프랑스 칸 영화제에 참석한 로버트 드니로. AFP 연합뉴스 자료사진

영화 ‘택시 드라이버’와 ‘분노의 주먹’ 등으로 잘 알려진 할리우드의 명배우 로버트 드니로(81)의 자녀 중 한 명이 남성에서 여성으로 성전환에 나선 사실이 전해졌다.1일(현지시간) CNN에 따르면 드니로는 CNN 등 언론에 발표한 성명을 통해 “아들로서 애런을 사랑하고 지지했으며, 이제는 딸로서 에어린을 사랑하고 지지한다”면서 “난 모든 아이들을 사랑한다”고 밝혔다.그는 또 “(성전환 수술이) 무슨 큰 문제인지 모르겠다(I don’t know what the big deal is)”고 덧붙였다.보도에 따르면 1995년 드니로와 그의 연인이었던 배우 투키 스미스와의 사이에서 태어난 에어린은 최근 성소수자 잡지 ‘뎀’(Them)과의 인터뷰에서 자신이 여성으로의 성전환을 위한 호르몬 요법을 시작했다고 밝혔다.에어린은 “나에 대해 ‘흑인도 백인도 아니다’, ‘여성스럽지도, 남성스럽지도 않다’고 하는 분위기에 어려움을 겪었다”면서 “‘있는 그대로의 나 자신이 옳다’고 생각하는 게 단순한 게 아니었다”고 털어놓았다.그는 트랜스젠더 여성들이 소셜미디어(SNS) 등에서 솔직하고 개방적인 모습으로 성공하는 모습을 보며 자극받았다며 자신을 ‘늦게 핀 꽃’이라고 묘사했다.드니로가 트랜스젠더 자녀에게 지지를 표명한 뒤 드니로의 SNS에는 응원의 메시지가 쏟아졌다고 CNN은 전했다. 애런 역시 드니로의 성명을 보도한 기사를 캡쳐해 자신의 SNS에 올려 고마움을 표시했다.김소라 기자