(영상) 조코비치, 8강 승리 후 ‘케데헌’ 사자보이즈 춤 췄다…“딸 생일선물”

US오픈 남자 단식 4강 진출

‘케데헌’ 세리머니 후 “딸이 알려준 춤”

US오픈 남자 단식 8강전에서 우승한 노박 조코비치(왼쪽)가 자축 세리머니로 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나온 ‘소다팝’ 댄스를 선보였다. US Open Tennis Championships 유튜브·넷플릭스 ‘케데헌’ 캡처

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드 트랙 ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 기록했다. / ‘케이팝 데몬 헌터스’. (사진 = 넷플릭스 제공)

세계적인 테니스 스타 노박 조코비치(세르비아)가 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 8강전 승리 후 세리머니로 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 주제곡 ‘소다 팝(Soda Pop)’ 댄스를 선보였다.조코비치는 3일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 남자 단식 8강에서 테일러 프리츠(4위·미국)를 3-1(6-3 7-5 3-6 6-4)로 제압했다.4강 무대를 밟은 조코비치는 앞으로 두 번만 더 이기면 남녀 통틀어 역대 메이저대회 최다 25번째 우승을 달성하게 된다.승리가 확정되자 조코비치는 코트 안에서 어깨를 들썩이며 깜찍한 댄스를 선보였다. 평소 과묵한 그의 깜짝 춤사위는 큰 화제를 모았다.조코비치는 경기 뒤 세리머니의 의미를 묻는 질문에 “마지막에 춘 춤은 영화 ‘케데헌’에 나오는 노래의 안무로 노래 제목은 ‘소다 팝’”이라며 “전 세계 10대들과 아이들 사이에서 굉장히 유행하고 있다”고 말했다.이어 “딸이 알려준 춤이다. 곧 딸의 8번째 생일이라 선물하고 싶었다”며 “내일이면 딸이 내 춤에 대한 점수를 매겨줄 것이다. 내일 아침에 딸이 눈을 떴을 때 활짝 웃어줬으면 좋겠다”고 전했다.조코비치는 8월 말 이번 대회 개막을 앞두고 진행한 기자회견에서 “9월 초 딸의 생일이 US오픈 기간과 겹치는데, 앞으로는 이런 일정을 놓치고 싶지 않다”며 가족에 대한 남다른 사랑을 드러낸 바 있다.조코비치는 오는 6일 카를로스 알카라스(스페인)와 결승행 티켓을 놓고 경기를 펼친다. 세계랭킹 2위인 알카라스는 통산 6번째 메이저 대회 우승과 세계 1위 탈환에 도전한다.한편 ‘케데헌’은 걸그룹이자 데몬 헌터스인 헌트릭스가 보이그룹 사자보이즈의 정체를 알게 된 뒤 악마인 이들과 맞서 싸운다는 내용을 흥미롭게 담아내 세계적인 신드롬을 일으켰다. 한국계 캐나다인 메기 강 감독의 작품이다.3일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 2억 6600만회로 집계되면서 ‘오징어 게임’ 시즌1(2억 6520만회)과 ‘웬즈데이’ 시즌1(2억 5210만회)을 넘어섰다. 이로써 ‘케데헌’은 영화와 시리즈를 통틀어 넷플릭스에서 가장 많이 시청한 작품에 등극했다.이보희 기자