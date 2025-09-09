“염소고기인줄 알고 먹었는데”…고양이 도살해 속여 판 50대男 검거, 인니 ‘충격’

4개월 간 고양이 100여 마리 도살

“생활고 때문에 범행”

인도네시아 파가르 알람에서 50대 남성이 다리 아래서 길고양이를 도살하는 충격적인 모습이 포착됐다. SNS·데틱뉴스 캡처

인도네시아에서 고양이를 도살해 염소고기로 속여 판 남성이 붙잡혔다.지난 5일(현지시간) 데일리 익스프레스 등 외신에 따르면 인도네시아 파가르 알람에서 남성 A(55)씨가 고양이를 도살하고 그 고기를 주민들에게 판매했다는 의혹이 제기돼 지역 사회에 큰 충격을 안겼다.해당 사건은 주민들의 신고로 알려졌으며, 현재 경찰이 조사에 착수한 상태다.경찰에 따르면 A씨는 지난 4개월 동안 100여 마리의 고양이를 도살한 후 그 고기를 염소고기라고 속여 식당과 주민들에게 판매했다.A씨는 경제적 어려움 때문에 이러한 행위를 저질렀다고 주장했다.그는 거리나 주택가에서 길고양이를 포획한 뒤 다리 아래와 같은 외딴 곳에서 도살했다고 진술했다.주민들은 이러한 행위에 대해 강한 불쾌감과 함께 불안감을 표출하고 있다.특히 고양이 고기가 식용으로 판매됐다는 사실에 대한 충격이 큰 것으로 전해졌다.파가르 알람 경찰은 현재 A씨를 상대로 정확한 사실 관계를 파악하기 위한 조사를 진행 중이다.경찰 관계자는 “주민들의 신고를 접수했으며, 관련 증거를 수집하고 있다”고 밝혔다. 또한 “동물 학대 및 불법 식품 판매 여부에 대해 철저히 조사할 것”이라고 덧붙였다.이 사건은 동물 복지에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 발생해 더욱 주목받고 있다. 지역 사회에서는 이번 사건을 계기로 동물 학대 방지 및 불법 식품 유통에 대한 경각심을 높여야 한다는 목소리가 나오고 있다.경찰의 조사 결과에 따라 A씨에 대한 법적 처벌 여부가 결정될 예정이다.이보희 기자