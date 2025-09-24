“옷 벗기고 슬리퍼로 ‘그곳’ 퍽퍽”…15세男 폭행·촬영한 소년들에 印 발칵

서울신문DB

인도 마두라이에 있는 정부 직업훈련학교(ITI) 기숙사에서 15세 남학생이 다른 남학생 3명에 의해 옷이 벗겨지고 구타당한 충격적인 사건이 발생해 공분이 일고 있다.24일(현지시간) 타임스오브인디아 등에 따르면 인도 마두라이 경찰은 학교 기숙사에서 15세 남학생 A군을 폭행한 혐의로 소년 3명을 기소했다. 경찰에 따르면 이들은 지난 18일 기숙사 방에서 옷을 벗기고 모욕을 주는 등 A군을 폭행했다.특히 가해 소년들은 슬리퍼로 피해자의 중요 부위를 때렸으며, 이러한 장면을 한 소년이 휴대전화로 촬영해 39초 분량의 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 퍼져 논란이 일었다.이후 이 사실을 알게 된 A군의 아버지가 신고했고, 경찰은 사건을 접수한 뒤 3명의 소년들을 조사 중이다. 이들은 폭행 및 협박 등 혐의로 입건된 것으로 알려졌다.이 같은 상황이 알려지자 기숙사 관리인은 학생들이 안전할 수 있도록 관리하지 못했다며 정직 처분을 받았으며, 교육부에서도 나서 이 사건에 대한 조사에 착수한 것으로 전해졌다.해당 사건과 관련해 야당 지도자들은 “사회 정의는 보장돼야 한다. 교육만으로는 충분하지 않다”며 “정부 기관의 질적 향상과 규율 확립이 필요하다”고 목소리를 높였다.한 전문가는 정부 산하 IT 교육기관에도 괴롭힘 방지 위원회를 설립해야 한다고 강조했다. 그는 “해당 기관 학생들은 대부분 경제적으로 어려운 환경”이라며 “신입생들이 기존 학생들과 좋은 관계를 형성할 수 있도록 돕는 프로그램과 모니터링이 만들어져야 한다”고 지적했다.하승연 기자