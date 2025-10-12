“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체

1시간 동안 턱걸이 733개를 해 세계 기록을 경신한 호주 여성 경찰관 제이드 헨더슨. 기네스월드레코드 홈페이지 캡처

호주의 한 여성 경찰관이 한 시간 동안 턱걸이를 730개 넘게 하는 데 성공해 세계 기록을 경신했다.지난 8일(현지시간) 기네스월드레코드에 따르면 지난 8월 22일 호주 경찰관 제이드 헨더슨(32)은 세계 기록 도전에 나서 ‘한 시간 동안 턱걸이를 가장 많이 한 여성’으로 등극했다. 제이드는 1시간 동안 턱걸이를 733개 하는 데 성공했다. 2016년 에바 클라크(호주)가 세운 725회 기록을 깼다.제이드는 “이전 기록인 725회를 깨는 게 쉽지 않을 거라는 걸 알고 있었다. 그보다 몇 번 더 반복하는 게 목표였다”며 자신이 세운 결과에 만족해했다.그는 “도전이 끝나기 전 20분 전쯤 손이 찢어지는 듯한 느낌이 들었다”며 “내가 가진 모든 걸 쏟아부었다. 그 순간만큼은 더 잘할 수 없었을 것 같다”고 전했다.원래 제이드는 24시간 동안 턱걸이를 하는 도전에 나설 예정이었으나, 지난 4월 훈련 도중 이두근이 파열되면서 ‘1시간 턱걸이’로 계획을 변경했다.제이드는 “12시간 동안 턱걸이 3500회를 했는데 이두근이 파열됐다. 턱걸이를 다시 하기 위해 6주간 쉬어야 했다”고 당시를 회상했다.운동은 제이드의 삶에서 큰 부분을 차지한다고 한다. 그는 경찰 업무로 인한 스트레스 해소를 위해 크로스핏을 해왔으며, 지난 8년 동안 크로스핏 대회에도 꾸준히 참가했다고 한다.제이드는 “아무도 해내지 못한 일을 한다는 생각이 마음에 들어서 턱걸이 세계 기록을 위한 훈련을 시작했었다. 또 내 정신과 몸이 어디까지 버틸 수 있는지 알고 싶었다”며 세계 기록 도전에 나서게 된 계기를 밝혔다.제이드는 아직 다른 기록에 도전할 생각은 없다고 했다. 또 다른 도전자들을 위해서는 “목표를 정하고, 계획을 세우고, 매일 그 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력하라”고 조언했다.그는 “다른 누구를 위해서가 아니라 나를 위해 해야 한다. 그렇지 않으면 상황이 어려워졌을 때 포기하고 싶은 유혹에 쉽게 빠지게 된다”고 강조했다.조희선 기자