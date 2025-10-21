(영상) 태국서 미용사 치마 ‘훌렁’ 들추고 웃어…‘이 나라’ 관광객이었다 “망신”

일본 관광객 3명, 태국 미용사 성추행

CCTV 공개에 “태국 여성 모욕” 공분

태국을 찾은 일본인 남성 관광객들이 미용실에서 태국인 미용사에게 성추행을 가하는 영상이 공개됐다. SNS 영상 캡처

태국을 찾은 일본인 남성 관광객들이 미용실에서 태국인 미용사에게 성추행을 가하는 영상이 공개되며 논란이 확산되고 있다.일본 TBS, 태국 채널7 등 외신에 따르면 태국 중부 파타야에서 미용실을 운영하는 여성 카녹칸(34)은 19일(현지시간) 여러 일본인 남성 손님들로부터 외설적인 행위를 당했다며 매장 폐쇄회로(CC)TV 영상을 소셜미디어(SNS)에 공개했다.영상에는 술에 취한 듯한 모습으로 매장으로 들어온 일본인 남성 관광객 4명의 모습이 담겼다. 일행 중 1명이 머리를 자르려고 의자에 앉자 뒤에 앉아있던 나머지 일행 3명은 맥주병으로 건배하더니 병을 카녹칸의 치마 쪽으로 가리키며 일본어로 비웃고 조롱했다.이후 남성 2명이 카녹칸에게 손을 뻗어 치마 밑단을 만지고 들추는 장면이 카메라에 그대로 담겼다.카녹칸은 “느낌이 이상해서 뒤를 돌아봤는데 남성들이 치마를 들추고 있었다”며 “즉시 제지했지만 이들에게 미안해하거나 반성하는 기색은 없었다”고 당시 상황을 전했다.분노를 참고 머리 시술을 마친 카녹칸은 남성들에게 “이런 행동은 태국 여성을 전혀 존중하지 않는 것이다. 다시는 누구에게도 이런 짓을 해서는 안 된다”고 강하게 항의했다.이에 한 명이 사과했지만 나머지 일행은 반성의 기미 없이 350바트(약 1만 5000원)의 시술비를 지불하고 자리를 떠났다고 한다.카녹칸은 이들이 미용실에 있던 트랜스젠더 고객에게도 조롱과 모욕적인 발언을 했다고 밝히기도 했다.그는 외국인 관광객에게 성희롱을 당한 것은 이번이 처음이라며 이들을 경찰에 고소할 예정이라고 밝혔다.이 영상은 태국의 주요 언론매체에서도 보도되며 공분을 일으켰다. 태국 네티즌들은 “무례하고 수치스러운 행동이다”, “태국 여성을 모욕한 저급한 관광객”이라며 비난을 쏟아냈다.TBS에 따르면 일본 SNS에서도 “일본인으로서 부끄러운 일”이라며 해당 남성들을 비난하는 목소리가 잇따르고 있다.이보희 기자