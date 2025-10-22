“시청자·앵커도 충격”…절도범 추격전 생중계 중 차에 치여 즉사

美 CBS 뉴스, 절도범 사고 장면 생중계…앵커 비명

용의자 현장서 사망

미국 캘리포니아에서 경찰의 절도범 차량 추격전 중 도주하던 용의자가 지나가던 차량에 치여 현장에서 사망하는 사건이 발생했다. 이는 생중계로 그대로 송출됐고 화면을 함께 지켜보던 앵커도 충격을 금치 못했다. CBS 뉴스 캡처

미국 캘리포니아에서 경찰의 절도범 차량 추격전 중 도주하던 용의자가 지나가던 차량에 치여 현장에서 사망하는 사건이 발생했다. 이는 생중계로 그대로 송출됐고 화면을 함께 지켜보던 앵커도 충격을 금치 못했다. CBS 뉴스 캡처

미국 캘리포니아에서 경찰의 절도범 차량 추격전 중 도주하던 용의자가 지나가던 차량에 치여 현장에서 사망하는 사건이 발생했다. 이는 생중계로 그대로 송출됐고 화면을 함께 지켜보던 앵커도 충격을 금치 못했다.21일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 CBS 로스앤젤레스 소속 헬리콥터는 지난 20일 차이나타운을 가로질러 달아나는 도난당한 흰색 승합차의 용의자를 추적하는 장면을 생중계로 촬영 중이었다.용의자는 110번 고속도로로 진입한 후 승합차 창문 밖으로 몸을 내밀어 탈출했다. 이후 그는 즉시 중앙분리대를 넘으려 시도했다.하지만 용의자는 그 과정에서 발이 걸려 넘어졌고 다시 일어서서 앞으로 움직이는 순간 빠르게 지나가던 차량에 치여 목숨을 잃었다. 카메라는 다른 차량들 역시 멈추지 못하고 연이어 지나가는 모습을 비췄다.충격적인 장면을 지켜보던 스튜디오의 앵커는 “오 마이 갓! 오 노, 오 노”라며 경악을 금치 못했다. 한 스태프가 카메라맨에게 “그가 치였다. 화면을 멀리 잡아라”고 지시하는 목소리도 나갔다.생방송 화면이 스튜디오로 전환됐을 때 남성 앵커는 손으로 얼굴을 감싸고 입을 크게 벌린 채 충격에 빠진 모습이었다.경찰은 현장에서 구명 조치를 시도하며 LA 소방국 구급대원 도착을 기다렸으나, EMS(응급의료서비스)가 도착했을 때 용의자의 시신은 이미 고속도로 중앙에 하얀 시트로 덮여 있었다.승합차 안에는 용의자 외에 다른 사람은 없었으며, 차량 내부에서 개 한 마리가 발견됐다.경찰은 현장 조사를 위해 고속도로 양방향 통행을 약 6시간 동안 폐쇄했다.이보희 기자