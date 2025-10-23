낯선 男女 모여 쿨쿨…“호텔 대신 24시 맥도날드 가요” 이유 있었다

중국 젊은 세대 사이에서 새로운 여행법이 떠오르고 있다. 이들은 호텔 숙박비를 아끼기 위해 24시간 운영되는 패스트푸드점에서 잠을 청하는 등 극도의 효율성과 저비용을 추구하고 있다. 인스타그램 캡처

중국 젊은 세대 사이에서 새로운 여행법이 떠오르고 있다. 이들은 호텔 숙박비를 아끼기 위해 24시간 운영되는 패스트푸드점에서 잠을 청하는 등 극도의 효율성과 저비용을 추구하고 있다.22일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 최근 중국 Z세대 관광객들 사이에서 군 특수부대의 작전처럼 짧은 기간 최대한 많은 명소를 둘러보는 방식인 ‘특수부대식 여행’이 유행하고 있다.이들은 시간과 비용을 최소화하며 가능한 한 많은 관광지를 섭렵하려고 하며, 이러한 여행 방식과 노하우는 소셜미디어(SNS)를 통해 퍼지며 Z세대 사이에서 인기를 끌기 시작했다.특히 비용 절약 노하우 중 가장 파격적인 것은 24시간 운영하는 맥도날드 매장에서 하룻밤을 보내는 것이다. 이들이 이러한 선택을 하는 이유는 숙박비를 아끼기 위해서다.이 방법은 숙박비가 비싼 도시인 홍콩 등에서 확산했다. 지난 5월 홍콩의 한 24시간 맥도날드 매장에서 밤을 새우는 중국 관광객들의 모습이 온라인상에 퍼져 화제를 모았다.중국 관광객 차이씨는 이 방법을 통해 2박 3일 홍콩 여행 경비로 106달러(약 15만원)를 지출했다고 밝혔다.그는 “휴가 기간이라 홍콩의 호텔 가격이 너무 비쌌다”며 “하루는 맥도날드에서 보내고, 다른 하루는 저렴한 호텔에 묵었다”고 설명했다.다만 이 같은 여행 방식의 문제점도 있다고 한다. 차이씨는 “맥도날드에서 잠을 청해보려 했지만 불안해서 잠들기 어려웠다”며 “다시는 맥도날드에서 자지 않겠다고 생각했다. 다음에는 당일치기 여행을 할 것”이라고 토로했다.이 같은 여행 방식에 대해 현지에서는 ‘민폐 관광’이라는 비판도 나오고 있다. 일부 홍콩 주민들은 맥도날드에서 잠을 자는 관광객에 대해 “품위가 떨어진다”고 비난했으며, 지역 경제에도 도움이 되지 않는다고 지적했다.심지어 맥도날드 측에 야간 영업 중단이나 24시간 매장의 좌석 공간을 없애달라는 요구까지 나온 것으로 알려졌다.다만 이 같은 방식은 영국 등 해외 일부 국가에서는 통하기 어려울 것으로 보인다. 이들 국가에서는 노숙이나 장기 체류를 막기 위해 24시간 매장이라도 야간에는 좌석 공간을 폐쇄하는 경우가 많기 때문이다.전문가들은 ‘특수부대식 여행’에 대해 고물가 시대에 젊은 세대가 여행하는 방법이라면서도 여행 본연의 의미와 여행지에 대한 배려 사이에서 균형점을 찾아야 한다고 지적했다.하승연 기자