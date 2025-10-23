“제발 내려줘!” 원인 모를 끔찍한 악취에 비행기 ‘회항’ 원인은?

미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 향하던 여객기가 기내에 악취가 퍼지자 결국 비행 중 회항하는 일이 벌어졌다. 원인은 한 승객이 기내에 반입한 ‘상한 음식물’이었다.21일(현지시간) 미 ABC 등에 따르면 지난 18일 로스앤젤레스 국제공항(LAX)에서 이륙한 델타항공 2311편이 비행 도중 긴급 회항했다. 비행기에는 승객 189명과 조종사 2명, 승무원 4명이 탑승하고 있었다.당시 기내에는 원인을 알 수 없는 불쾌한 냄새가 퍼졌고, 승객과 승무원 모두 이를 감지했다. 목적지 솔트레이크시티에 도착하기까지는 약 2시간이 남은 상황이었으나, 악취가 심해지자 승무원들은 출발지로 복귀하는 것이 낫다고 판단했다.다행히 악취로 인해 신체적 이상 반응을 보인 승객은 없었다. 항공기는 별다른 사고 없이 로스앤젤레스 국제공항에 착륙했다. 승객들은 비행기에서 내려 다른 항공편으로 갈아타고 다시 솔트레이크시티로 향했다.항공사 조사 결과 악취의 원인은 기내식이 아닌 승객이 직접 반입한 상한 음식물이었다. 다만 구체적으로 어떤 음식이었는지는 밝혀지지 않았다.델타항공은 성명을 통해 “고객의 안전보다 중요한 것은 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 표준 절차에 따라 항공편을 안전하게 복귀시켰다”며 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 대해 사과드린다”고 전했다.하승연 기자