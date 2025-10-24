中 ‘높이 625m’ 협곡에 ‘줄 없는 번지점프’…“목숨으로 장난하냐” 우려에 결국

中 협곡 대교에 ‘줄 없는 번지점프’

안전망 위에 뛰어내려…에어매트도 설치

“모래 주머니로 실험”…우려에 개장 보류

높이가 625m에 달하는 중국 구이저우성 화강협곡대교(왼쪽)에 설치된 ‘줄 없는 번지점프’. 이용자가 몸에 로프를 달지 않고 20~50m 아래에 설치된 안전망에 뛰어내리는 구조다.(왼쪽) 지난 22일 정식 운영을 시작할 예정이었으나 안전성 논란에 잠정 보류됐다. 자료 : 바이두

높이가 625m에 달하는 중국 구이저우성 화강협곡대교에 설치된 ‘줄 없는 번지점프’. 이용자가 몸에 로프를 달지 않고 20~50m 아래에 설치된 안전망에 뛰어내리는 구조이며, 바닥에는 에어매트가 설치돼 있다.(빨간색 원) 지난 22일 정식 운영을 시작할 예정이었으나 안전성 논란에 잠정 보류됐다. 자료 : 바이두

중국에서 높이가 625m에 달하는 협곡 대교에 설치된 ‘줄 없는 번지점프’가 정식 운영을 앞두고 안전성 논란에 휩싸였다. 이용자가 몸에 로프를 달고 뛰어내리는 기존 번지점프와 달리 아래에 설치된 그물망이 이용자를 받쳐주는 구조인데, 안전성 테스트를 여러 차례 거친 끝에 결국 개장이 보류됐다.24일 중국 중화망 등에 따르면 지난 22일 구이저우성의 화강협곡을 가로지르는 화강협곡대교에 설치된 ‘줄 없는 번지점프’가 운영을 시작할 예정이었지만 잠정 보류됐다.화강협곡대교는 협곡 수면에서 교량 표면까지의 높이가 625m에 달하는데, 줄 없는 번지점프는 다리의 한가운데에 60m 높이로 설치됐다. 이용자는 20m에서 50m까지 자신이 뛰어내릴 높이를 선택할 수 있다.놀라운 점은 이용자가 몸에 로프를 달지 않고 맨몸으로 뛰어내린다는 점이다. 대신 이용자는 점프대 아래에 설치된 160㎡ 넓이의 안전망 위에 뛰어내리며, 안전망이 하단에 마련된 플랫폼으로 이동하며 이용자를 내려보낸다.운영사 측은 체중이 40㎏ 이하 또는 90㎏ 이하인 사람, 60세 이상 및 심혈관질환이 있는 사람은 이용이 불가능하다고 안내했다. 이용료는 1600위안(32만원)으로 책정됐다.운영사 측은 “안전망의 기능은 국가 표준에 부합하며, 안전망 외에도 바닥에 에어쿠션이 설치돼 있어 안전하다”고 강조했다. 또한 이용자가 뛰어내리는 지점에서 최대 2~3미터 가량 비껴갈 수 있으며, 안전망의 넓이가 충분해 이용자의 안전을 보장할 수 있다고 덧붙였다.그러면서 이용자가 뛰어내릴 때 안전망에 머리부터 떨어지는 등의 상황을 예방하기 위해 현장에 전문 인력을 배치해 점프 동작을 지도하고, 헬멧과 무릎 보호대 등을 제공한다고 설명했다.또한 다양한 체중의 이용자가 떨어내리는 상황을 가정하기 위해 무게가 제각각인 모래 주머니를 안전망 위에 떨어뜨리는 식으로 테스트를 진행했다고 밝혔다.그러나 온라인 등에서는 줄 없는 번지점프를 둘러싼 우려가 쏟아졌다. 바이두 등 포털사이트에서는 “사람 목숨으로 장난치나”, “인체 자유낙하 실험이냐”, “운영사 사장이 먼저 뛰어내린 뒤 운영을 시작해라” 등의 비판이 쏟아졌다.특히 모래 주머니를 이용한 테스트를 거쳤다는 운영사의 설명에 “모래 주머니는 인체와 다르며, 사람이 직접 떨어지는 상황을 완전히 시뮬레이션할 수 없다”는 지적이 나왔다.이같은 우려에 결국 중국 최초의 ‘줄 없는 번지점프’ 실험에는 제동이 걸렸다. 운영사 측은 전날 “안전 평가가 필요해 번지점프의 공식 개방 일정이 취소됐다”고 밝혔다.김소라 기자