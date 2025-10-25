logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 10 25 08:38 수정 2025 10 25 08:47
기사 소리로 듣기
다시듣기
보이스피싱 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
보이스피싱 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


태국에서 보이스피싱(전화금융사기)을 당한 70대 여성이 뜻밖의 수익을 얻어 현지에서 화제가 됐다.

최근 태국 매체 채널7 등에 따르면 70세 태국인 여성은 어느 날 수사관을 사칭한 남성으로부터 전화 한 통을 받았다. 그는 여성의 은행 계좌가 자금 세탁 사건에 연루됐다고 주장했다.

사기범의 말에 속은 여성은 41만 바트(약 1800만원)를 홍콩 계좌로 송금했다.

사기범은 또한 여성에게 남은 재산으로 금을 사는 것이 안전할 것이라고 속이자, 여성은 몇 주간에 걸쳐 약 1400만 바트(약 6억 2000만원)를 들여 금괴를 샀다.

이후 수상함을 느낀 여성은 지난 17일 경찰에 신고했다.

금 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
금 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


다음 날 여성은 경찰의 지시에 따라 사기범이 요구한 대로 분유통에 금을 숨겨 약속 장소로 향했다.

사복을 입은 경찰은 현장에 잠복해 있다가 금을 받으러 온 홍콩 국적의 남성 한 명을 체포했다. 그는 국제 사기 조직의 일원으로 밝혀졌다.

이후 여성에겐 반전이 일어났다. 여성은 사건 이후 사기범의 말에 따라 몇 주에 걸쳐 산 금을 1670만 바트(약 7억 3500만원)에 팔았다.

금값이 오른 덕분에 초기 사기 피해액을 제외하고도 약 229만 바트(약 1억원)의 수익을 남긴 셈이다.

네티즌들은 “전 재산을 날릴 뻔했지만 대반전이다”, “보이스피싱 사기 처벌을 강화해야 한다” 등의 반응을 보였다.

조희선 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

    thumbnail - “저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

  2. “이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

    thumbnail - “이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

  3. 제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

    thumbnail - 제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

  4. 샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

    thumbnail - 샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

  5. 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

    thumbnail - 따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

  6. “일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다

    thumbnail - “일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved