“군인 사칭해 女의사 성폭행” 발칵…실제 직업은 배달원? 어떻게 속였나

군인 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

인도에서 군인 행세를 하며 여성을 성폭행한 남성이 결국 경찰에 붙잡혔다. 그는 소셜미디어(SNS)를 통해 자신을 육군 중위라고 속인 것으로 드러났다.28일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 경찰은 용의자 아라브를 그의 거주지인 뉴델리 남서부 차타르푸르에서 체포했다.앞서 경찰은 인도 뉴델리의 중앙정부병원에 근무하는 20대 여성 의사가 소셜미디어(SNS)에서 알게 된 남성에게 성폭행을 당하는 사건이 발생해 수사에 나섰다.경찰에 따르면 아라브는 지난 4월 인스타그램을 통해 피해 여성에게 접근했다. 그는 자신이 육군 중위라고 속였으나, 실제 직업은 배달원이었다.피해 여성은 아라브와 인스타그램에서 대화를 나눈 후 연락처를 교환했다. 아라브는 자신의 신분을 속이기 위해 군복을 입은 사진까지 여성에게 보낸 것으로 드러났다.여성은 6개월 동안 그의 신분을 의심하지 않고 연락을 지속했으며, 마침내 지난 9월 만나기로 약속했다.경찰은 “아라브는 여성의 아파트에 도착해 음식을 주문한 뒤, 여기에 수면제를 섞어 여성에게 먹였다”며 “이후 여성이 잠들자 성폭행을 저질렀다”고 밝혔다.여성은 깨어난 뒤 곧바로 경찰에 신고했고, 경찰은 수사 끝에 아라브를 체포해 구속했다. 경찰은 현재 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.하승연 기자