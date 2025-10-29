logo
첫째의 질투?…신생아 창밖으로 던진 5살 언니, 결국 동생은 숨졌다

하승연 기자
입력 2025 10 29 23:00 수정 2025 10 29 23:00
여자아이 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
여자아이 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트


러시아에서 5살 아이가 생후 21일 된 자신의 동생을 4층 집 창밖으로 던져 숨지게 한 충격적인 일이 발생했다.

26일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 러시아 타타르스탄의 한 가정집에서 갓난아기가 콘크리트 바닥으로 추락해 현장에서 사망했다.

경찰은 5살 언니가 신생아를 창문 밖으로 던진 것으로 보고 경위를 조사 중이며, 첫째가 갓난아기를 질투해서 벌인 일인지에 대해서도 조사하고 있다.

사건 당시 두 자매의 아버지는 출근했고, 어머니는 잠시 친구를 만나기 위해 외출한 상황이었던 것으로 알려졌다.

목격자들은 “4층 창문에서 소녀의 비명이 들린 후 바닥으로 아기가 떨어졌다”며 “정말 끔찍했다”고 진술했다.

경찰은 어머니가 아이만 집에 남겨두고 외출한 이유 등 아동 방임 혐의에 대해 조사하고 있다.

또한 경찰은 “모든 부모님께서는 경계를 늦추지 말고, 어린아이를 혼자 남겨 두고 외출하지 마세요”라고 강조했다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
