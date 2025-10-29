“32년을 여자로 살았는데”…생리 안 해서 병원 갔더니 ‘충격’ 진단

수술실 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

베트남의 한 30대 여성이 무월경 증상으로 병원을 찾았다가 유전적으로 남성인 것을 알게 된 사연이 전해졌다.27일 베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 베트남 여성 A(32)씨는 지난 8월 하노이의 한 병원을 방문해 선천적으로 자궁, 질 등 생식기가 미숙하거나 아예 없는 질환인 ‘로키탄스키 증후군’일 가능성이 있다는 진단을 받았다.다른 병원을 찾아 정밀 검사를 한 결과 남성 호르몬인 테스토스테론 수치가 비정상적으로 높게 나왔다. 골반 부위 자기공명영상(MRI) 촬영에서도 자궁이 보이지 않았고, 복부에 숨겨진 고환이 발견됐다. 이후 염색체 검사를 한 결과 유전적 성별이 남성임이 확인됐다.남성 유전자를 가지고 있었음에도 A씨는 유선이 발달하는 등 외형상 여성의 외모를 갖추고 있었으나 질이 좁고 길이가 짧아 성생활이 어려운 상태였다.의료진은 A씨가 남성 호르몬에 반응하지 않아 외형이 여성화되는 질환인 ‘안드로겐 불감성 증후군’이라고 진단했다.A씨는 “처음엔 정말 두려웠지만 지금은 나 자신에게 솔직하게 사는 것이 중요하다는 걸 깨달았다. 나는 여전히 여성이라고 생각한다”며 여성으로 살고 싶다는 의사를 밝혔다.이에 의료진은 고환을 제거하고 A씨의 피부와 점막을 이용해 질을 재건하는 등의 수술을 진행했다.현재 A씨는 여성적인 체형을 유지하고 호르몬을 안정시키기 위해 호르몬 치료 중인 것으로 전해졌다.조희선 기자