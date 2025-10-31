logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

아동 성착취물 2800개 ‘와르르’…日서 체포된 한국인

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025 10 31 14:43 수정 2025 10 31 14:43
기사 소리로 듣기
다시듣기

日 아동복지시설 직원이 ‘아동 성착취물’ 판매
한국 국적 30대男…“생활비 보태려”

일본 경시청은 아동 성착취물을 판매한 혐의로 한국 국적 남성 A씨를 검거했다. 자료 : 일본 ANN뉴스 보도화면
일본 경시청은 아동 성착취물을 판매한 혐의로 한국 국적 남성 A씨를 검거했다. 자료 : 일본 ANN뉴스 보도화면


일본에서 아동 성착취 영상 및 사진을 판매한 혐의로 30대 한국인 남성이 체포됐다.

31일 산케이신문 등 일본 언론에 따르면 경시청은 이날 아동 성매수·포르노 금지법 위반 혐의로 사이타마현의 한 아동복지시설에서 근무하는 한국 국적 남성 A(31)씨를 검거했다고 밝혔다.

경시청에 따르면 A씨는 지난해 3월부터 7월까지 남성 여러 명에게 아동 성착취 동영상 10개를 총 3만 4500엔(32만원)에 판매한 혐의를 받고 있다.

A씨는 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘여자아이’ ‘10대’ ‘초등학생’ 등의 해시태그를 달고 “용돈이 필요하다”, “욕실에서 찍은 동영상이 있다” 등의 글을 올려 마치 자신이 초등학생 여아인 것처럼 위장했다.

이어 남성 20~30명을 대상으로 아동 성착취물을 제공하고 모바일 간편결제로 대가를 지급받은 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰이 이 남성의 스마트폰과 PC 등을 압수해 조사한 결과 아동 성착취물로 추정되는 영상과 사진 등 2800여개가 발견됐다. 이들 아동 성착취물은 인터넷으로 수집한 것으로, A씨가 자신이 근무하던 아동복지시설에서 촬영한 것인지 여부는 확인되지 않았다고 경시청은 전했다.

A씨는 경찰 조사에서 “아동 성착취 영상에 흥미가 있어 영상과 사진을 모아왔다”면서 “생활이 어려워져 영상을 판매해 식비를 충당하려 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

김소라 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 옥택연, 결혼 발표…‘에펠탑 프러포즈’ 사실이 됐다

    thumbnail - 옥택연, 결혼 발표…‘에펠탑 프러포즈’ 사실이 됐다

  2. “韓승무원 요청했는데”…美항공기 인종차별 주장 소유 “사과받았다”

    thumbnail - “韓승무원 요청했는데”…美항공기 인종차별 주장 소유 “사과받았다”

  3. “내가 흉기에 찔렸어야 했나” 女경찰의 항변, 그날 그 현장에서 국민들에게 공권력은 부재했

    thumbnail - “내가 흉기에 찔렸어야 했나” 女경찰의 항변, 그날 그 현장에서 국민들에게 공권력은 부재했

  4. ‘성형 의혹’ 소유, 살 너무 빼더니… 결국 다이어트 부작용

    thumbnail - ‘성형 의혹’ 소유, 살 너무 빼더니… 결국 다이어트 부작용

  5. 138㎏ 남성, 여친 3살 딸 돌보다 실수로 밟아…아이는 결국 숨졌다

    thumbnail - 138㎏ 남성, 여친 3살 딸 돌보다 실수로 밟아…아이는 결국 숨졌다

  6. “아가씨 인천대교서 내려달라고…” 택시기사의 촉, 투신자 살렸다

    thumbnail - “아가씨 인천대교서 내려달라고…” 택시기사의 촉, 투신자 살렸다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved