logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

이보희 기자
입력 2025 11 02 07:39 수정 2025 11 02 07:39
기사 소리로 듣기
다시듣기

남아공 20대女 “경계성 인격장애 앓아” 법정서 호소
재판부 “명백한 계획 살인” 유죄 판결

지난 27일 요하네스버그 고등법원이 20대 유치원 교사 앰버 리 휴스가 전 남자친구 엘리 찰리타의 딸을 성폭행 후 살해한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸다. 유튜브 영상 갈무리
지난 27일 요하네스버그 고등법원이 20대 유치원 교사 앰버 리 휴스가 전 남자친구 엘리 찰리타의 딸을 성폭행 후 살해한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸다. 유튜브 영상 갈무리


남아프리카공화국에서 남자친구의 4살 딸을 성폭행하고 살해한 20대 여성이 유죄 판결을 받은 가운데 법정에서 미소를 보이는 등의 모습으로 충격을 더했다.

29일(현지시간) 영국 매체 더 선 등에 따르면 지난 27일 유치원 교사 앰버 리 휴스는 남자친구의 4살 딸을 성폭행한 뒤 살해한 혐의로 유죄를 선고받았다.

보도에 따르면 사건 당일 남자친구 엘리 찰리타는 면접을 위해 외출하면서 딸을 휴스에게 맡겼다. 하지만 찰리타가 집을 나서며 자신에게 작별 키스를 하지 않았다는 이유로 휴스는 그가 바람을 피운다고 의심하기 시작했다.

분노한 휴스는 범행 직전 찰리타에게 “당신은 내 마음을 부쉈어. 나도 당신의 마음을 불태우겠다”는 문자 메시지를 보냈고, 곧바로 그의 딸을 욕조에 빠뜨려 숨지게 했다.

부검 결과 아이의 사망 원인은 질식이었으며, 사망 전 두 차례 성폭행도 당한 것으로 드러났다.

증인으로 출석한 찰리타는 법정에서 휴즈가 자신의 딸을 질투했다고 증언했다. 그는 “휴즈는 내가 딸에게 더 많은 관심을 기울이고 더 많은 돈을 쓰는 것을 싫어했다”고 말했다.

당초 휴즈는 ‘무죄’를 주장해왔지만, 선고 절차 첫날인 이날 법정에서 “어린 시절의 트라우마와 정신 건강 문제가 자신의 행동에 영향을 미쳤다”고 주장했다.

휴즈는 법정에서 “나는 경계성 인격장애를 앓고 있다. 다만 내가 그날 무엇을 했는지는 알고 있다. 아이가 숨을 멈춘 뒤에도 나는 찬물이 흐르는 욕조에 그대로 아이를 뒀다”고 진술했다.

그는 범행 후 세 차례 극단적 시도를 했다고 말하며, 법정에서 미소를 지어 방청객들을 경악하게 했다.

재판부는 “의학적 진단은 정신과 의사나 심리학자에게 맡겨야 한다”며 “이는 명백한 계획 살인”이라고 판시했다.

지난 27일 요하네스버그 고등법원이 20대 유치원 교사 앰버 리 휴스가 전 남자친구 엘리 찰리타의 딸을 성폭행 후 살해한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸다. 유튜브 영상 갈무리
지난 27일 요하네스버그 고등법원이 20대 유치원 교사 앰버 리 휴스가 전 남자친구 엘리 찰리타의 딸을 성폭행 후 살해한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸다. 유튜브 영상 갈무리


휴스는 2021년 찰리타와 교제한 뒤 딸과 셋이 동거해왔다. 그는 찰리타와 다툼을 벌일 때마다 딸을 해치겠다는 협박을 여러 차례 했었던 것으로 드러났다.

찰리타는 ‘휴즈가 종신형을 선고받을 것으로 예상하느냐’는 현지 언론의 질문에 “어떤 형량도 내 딸의 상실을 메울 수 없다”며 울분을 토했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

    thumbnail - 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

  2. “질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

    thumbnail - “질투 때문에”…남친 4살 딸 성폭행·살해한 유치원 교사, 법정서 ‘섬뜩 미소’

  3. 신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

    thumbnail - 신화 이민우, ‘혼전임신’ 결혼 앞두고 위기…“응급상황”

  4. 김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

    thumbnail - 김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

  5. 독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

    thumbnail - 독고영재, 뜻밖의 생활고 고백 “전기 끊겨 촛불로 생활”

  6. “추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견

    thumbnail - “추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved