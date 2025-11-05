커밍아웃 배우 사상최초 ‘올해 가장 섹시한 男’ 선정…누군지 보니 ‘깜짝’

영국 출신 배우 조너선 베일리(37). 2025.11.4 AP 뉴시스

미국 연예잡지 피플지가 선정하는 ‘2025년 현존하는 가장 섹시한 남자’에 영국 출신 배우 조너선 베일리(37)가 이름을 올렸다.피플지는 지난 3일(현지시간) 온라인판으로 베일리를 찍은 화보와 인터뷰를 공개했고, AP통신 등이 4일 뒤따라 이 소식을 전했다.피플지는 “베일리가 2025 가장 섹시한 남자로 선정됐다는 발표가 나왔을 때 온라인상에서 ‘이 사람이 아니라고?’라거나, ‘이 사람이 뽑혔어야 해’라는 반응이 나오지 않은 것은 처음이었다”고 말했다.이어 “누리꾼들은 일반적으로 논쟁하기 좋아한다. 그러나 지금 세상에서 가장 섹시한 남자에 대해서는 모두 의견이 일치했다”며 “그 이유는 베일리의 진정성에 있을 것”이라고 덧붙였다.피플지는 “가장 섹시한 남자는 단순히 외모만으로 결정되는 것은 아니다”라며 “베일리는 가장 재미있거나, 가장 잘생기거나, 가장 똑똑하려고 하지 않는다. 그는 그저 자기 자신이기 위해 노력한다”고 설명했다.영국 출신인 베일리는 넷플릭스 드라마 ‘브리저튼’ 시리즈로 인기를 끌었고, 지난해 뮤지컬 영화 ‘위키드’의 비중 있는 역할로 흥행을 견인했다.또한 2023년 출연작인 미국 드라마 ‘펠로 트래블러스’(Fellow Travelers)로 방송계 최고 권위의 에미상 남우조연상 후보에 오르기도 했다.지난 7월 초에는 영화 ‘쥬라기 월드: 새로운 시작’ 개봉을 맞아 함께 주연한 스칼릿 조핸슨과 함께 한국을 방문해 한국 팬들의 관심을 받았다.베일리는 전날 토크쇼 ‘지미 팰런의 투나잇 쇼’에 출연해 올해 가장 섹시한 남자라는 타이틀을 얻은 데 대해 “일생일대의 영광”이라고 기쁨을 드러냈다.그는 피플지 인터뷰를 통해 5살 때 할머니와 함께 뮤지컬 ‘올리버!’ 공연을 본 이후 배우가 되고 싶다는 꿈을 품었다고 밝혔다.그는 불과 2년 만에 영국의 명문 극단 ‘로열 셰익스피어 컴퍼니’와 공연하며 꿈을 이뤘다. 이후 착실히 무대 경력을 쌓았으며, 올해 초에는 런던에서 ‘리처드 2세’의 주연을 맡았다.앞서 베일리는 자신이 동성애자임을 공개적으로 밝혔으며, 성소수자(LGBTQ+) 단체를 지원하는 펀드를 설립했다. 공개적으로 커밍아웃한 게이 배우가 이 타이틀을 차지한 건 피플지 역사상 처음이다.그동안 피플지가 뽑은 ‘세상에서 가장 섹시한 남자’로는 1985년 멜 깁슨을 비롯해 브래드 피트, 조지 클루니, 드웨인 존슨, 피어스 브로스넌 등 배우들과 데이비드 베컴 등 스포츠 스타들이 있다.하승연 기자