15살 아들 성착취물 만들어 판매한 엄마 “이유는…” 발칵 뒤집힌 태국

태국의 한 여성이 돈을 벌기 위해 어린 아들을 성적으로 학대한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.5일(현지시간) 더타이거에 따르면 태국 사이버범죄조사국(CCIB)의 경찰관들은 최근 한 소년이 등장하는 성착취물 영상에 대한 제보를 접수했다.제보를 접수한 경찰은 고객인 척하며 영상을 보기 위해 온라인상의 한 그룹 가입에 관심을 나타냈고, 해당 그룹의 관리자는 경찰에게 가입하기 전 회비를 내라고 지시했다.해당 영상은 온라인상에서 판매되고 있었으며, 영상에는 한 여성과 15세 아들이 등장한 것으로 알려졌다.경찰은 곧 지난 3일 태국 사카오주에 있는 여성 A씨의 집을 수색했다. A씨는 경찰에 아들의 성적인 모습이 담긴 영상을 제작하고 유포했다고 자백했다.경찰은 A씨의 자택에서 영상에 사용된 휴대전화, 영상으로 얻은 수입을 기록한 공책 등을 압수했다.A씨는 “처음에는 나만 성적인 방송을 진행했지만 회원들 요청으로 아들도 출연시켰다”고 진술했다.그는 영상을 통해 한 달에 약 1만 밧(약 44만원)의 수입을 거뒀으며 시청자들로부터 선물까지 받은 것으로 드러났다.A씨는 성착취물 제작·유포 등 혐의를 받고 있으며, A씨의 아들은 현재 사카오주 아동 및 가족 보호소의 보호를 받고 있다.하승연 기자