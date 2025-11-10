아이 없는 게 암울?…“번식이 우리 존재 이유” 유명 男배우 발언 논란

유명 할리우드 배우 티모시 샬라메. 위키피디아

최근 큰 인기를 끌고 있는 유명 할리우드 배우 티모시 샬라메가 인터뷰에서 “번식이 존재 이유”라고 발언했다가 여론의 뭇매를 맞았다.패션 잡지 보그 미국판은 지난 6일 공식 홈페이지를 통해 샬라메와의 인터뷰를 공개했다. 이 인터뷰에서 샬라메는 자신의 연기관과 연인 카일리 제너와의 관계 등에 관해 이야기했다.샬라메는 “두려워서 하는 말이 아니다. 그냥 할 말이 없을 뿐”이라며 제너를 직접적으로 언급하지 않으면서도, 새로운 삶의 단계에 접어들었다고 했다. 그러면서 그는 누나가 지난해 아이를 낳은 사실, 약혼하고 결혼한 동료 배우들의 이야기를 전했다.보그는 “샬라메가 새 작품에서 맡은 역에도 ‘아버지가 된다’는 망령이 드리워 있다. 이는 샬라메도 경험하고 싶어 할 만한 일”이라고 설명했다. 샬라메의 연인인 제너는 전 남자친구와의 사이에서 7세 딸과 3세 아들을 낳았으며, 샬라메는 제너의 아이들과 함께 시간을 보내며 좋은 관계를 유지하는 것으로 알려졌다.샬라메는 한 유명 인사의 인터뷰를 보고 아버지가 되고 싶다는 생각을 했다고 밝혔다. 그는 “누군지는 밝히지 않겠지만, 그는 인터뷰에서 ‘아이가 없기 때문에 다른 일을 할 시간이 많았다’고 자랑했다”며 “함께 인터뷰를 읽던 친구와 서로를 쳐다보며 ‘맙소사, 암울하다’고 이야기했다”고 말했다.그러면서 “어떤 사람들은 아이를 가질 수 없거나 가질 수 없는 상황에 놓여 있다는 것도 안다”며 “하지만 번식이 우리가 존재하는 이유라고 믿는다”고 강조했다. 이어 “아이들이 언젠가는 내 관심사에 오를 수도 있다”고 덧붙였다.그러나 이 인터뷰가 공개된 후 온라인상에서는 비판 여론이 일었다. 누리꾼들은 “직접 출산하는 게 아니라 저런다”, “말이 쉽지”, “본인이 낳아라”, “딩크족들을 무시하는 발언”, “막상 낳아도 육아 안 할 것 같은데”, “편협한 생각” 등의 반응을 보였다.한 누리꾼은 “아이를 갖지 않기로 선택하는 것을 ‘암울한’ 일이라고 표현하는 것은 정말 나쁘다”라면서 “아이를 갖지 않기로 선택할 여성의 권리가 박탈되고 있는 상황에서 특히 그렇다”고 지적했다.또한 “샬라메 본인은 특권, 명예, 부로 보호받고 있으니 저런 생각을 할 수 있다. 세상에 대해 걱정할 필요 없는 이의 안일한 생각”, “아이를 낳는 데 시간과 돈을 다 쓰지 않아도 될 만큼 특권을 누리고 있다는 건 정말 역겹다”, “정말 싫다. 전처럼 샬라메를 좋아할 수 없을 듯” 등의 의견도 나왔다.샬라메는 최근 할리우드에서 가장 큰 인기를 누리고 있는 젊은 배우 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 영화 ‘인터스텔라’ ‘콜 미 바이 유어 네임’ ‘레이니 데이 인 뉴욕’ ‘더 킹: 헨리 5세’ ‘듄’ ‘컴플리트 언노운’ ‘웡카’ 등에 출연하며 세계적인 인기를 얻었다. 그는 두 차례 아카데미 남우주연상 후보에 오른 바 있다.하승연 기자