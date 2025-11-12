“男승객에 성폭행당할 뻔” 女 오토바이 택시기사 폭로…발칵 뒤집힌 태국

태국에서 한 여성 오토바이 택시 기사가 남성 승객에게 성폭행당할 뻔했으나, 주변 시민들의 도움으로 극적 구조되는 일이 발생해 충격을 주고 있다. 틱톡 캡처

태국에서 한 여성 오토바이 택시 기사가 남성 승객에게 성폭행당할 뻔했으나, 주변 시민들의 도움으로 극적 구조되는 일이 발생해 충격을 주고 있다.11일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 오토바이 택시 기사로 일하고 있는 여성 메이(가명)씨는 지난 1일 오후 10시쯤 21세 남성 승객을 태웠다. 승객은 애플리케이션을 통해 메이씨를 호출했다.메이씨가 남성이 요청한 목적지 인근 골목 입구에서 멈추자, 승객은 갑자기 메이씨를 밀어 넘어뜨린 후 성폭행을 시도했다.이에 메이씨가 “앱이 위치 추적하고 있기 때문에 관제 센터에 알림이 갈 것”이라고 경고하자, 메이씨를 성폭행하려던 남성은 격분해 메이씨를 폭행하기 시작했다.메이씨가 의식을 잃기 직전 여러 대의 오토바이 택시 기사들과 시민들이 달려들어 도왔고, 남성은 현장에서 달아났다. 메이씨는 즉시 경찰에 신고하고, 남성이 주변에 숨어 있을 것이라며 추적을 요청했다.그러나 경찰은 즉각적인 수색에 나서지 않고 메이씨에게 “병원에서 검사를 받은 뒤 공식적으로 고소장을 접수하라”며 지구대 방문을 지시했다고 한다.남성이 다른 여성이나 오토바이 택시 기사를 공격할 것을 우려한 메이씨와 시민들은 직접 수색에 나섰고, 30여분간 인근을 수색한 끝에 남성을 찾아냈다. 남성은 현장에서 경찰에 인계됐다.메이씨는 이후 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 다친 모습이 담긴 사진을 올리며 “도움을 준 모든 분께 감사하다”고 전했다.메이씨는 지난 5일 자신을 도와준 시민들을 다시 한번 만나 감사 인사를 전했으며, 6일에는 남성의 법적 조치를 기다리며 고향으로 돌아가 휴식을 취하고 있다고 밝혔다.하승연 기자