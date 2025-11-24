“불륜에 방해돼” 처자식 살해한 男…부하직원에 ‘이것’까지 시켰다

인도의 한 남성이 “불륜을 해야 하는데 방해가 된다”며 자신의 아내와 두 자녀를 살해하는 충격적인 일이 발생했다.24일(현지시간) 타임스오브인디아 등에 따르면 인도 산림청 보조 관리관(ACF) 셰일레쉬 캄블라(39)는 2022년부터 알고 지낸 여성 산림청 직원과 불륜 관계를 맺어왔다.경찰은 해당 여성이 범행에 직접적으로 가담했는지는 확인되지 않았으나, 사건과 관련해 여성을 소환 조사했다고 밝혔다.앞서 캄블라는 바브나가르로 전근을 왔으며, 수랏에 거주하던 그의 아내 나야나(40), 딸 프리타(13), 아들 바비야(9)는 최근 휴가를 즐기기 위해 바브나가르를 방문했다. 그러나 이들은 방문 직후 실종됐다.대대적인 수색이 시작된 가운데 지난 5일 캄블라는 경찰에 자신의 아내와 자녀들이 그가 근무 중이던 사이 경비원이 지켜보는 가운데 자동 인력거를 타고 사라졌다고 주장했다.그러나 경비원은 캄블라의 주장에 대해 부인했다. 또한 경찰은 실종자 수색 과정에서 캄블라가 가족이 실종됐음에도 무관심한 태도를 보이자 그를 수상히 여겨 집중적으로 추궁했다.조사 결과 캄블라는 사건이 일어나기 3일 전 부하 직원에게 “쓰레기를 처리해야 하니 집 뒤편에 두 개의 구덩이를 파달라”는 요청을 한 것으로 드러났다.경찰은 지난 16일 해당 구덩이에서 캄블라의 아내와 자녀들의 시신을 발견했고, 곧바로 캄블라를 체포했다. 캄블라는 경찰 조사에서 범행을 자백하며 사전 계획된 살인이었음을 시인했다.그는 살해 직후 아내의 휴대전화로 마치 아내가 다른 사람과 살기 위해 떠나는 것처럼 자신에게 문자메시지를 보낸 뒤, 아내의 휴대전화를 비행기 모드로 전환해 유기한 것으로 드러났다.경찰은 캄블라와 아내 사이에 있었던 가정불화가 이번 범행의 주요 동기라고 보고 있다. 캄블라는 “아내가 바브나가르에서 함께 살고 싶어했다”며 “아내가 오면 불륜을 해야 하는데 방해가 될 것 같았다”고 말했다.하승연 기자