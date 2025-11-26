입사 후 돌연 하반신 마비 女앵커…中최초 ‘휠체어 진행자’ 됐다

중국에서 갑작스러운 병으로 하반신이 마비되면서 방송계를 떠났던 여성이 휠체어를 타고 복귀해 최초의 ‘휠체어 진행자’가 된 사연이 알려져 화제가 되고 있다. 웨이보

중국에서 갑작스러운 병으로 하반신이 마비되면서 방송계를 떠났던 여성이 휠체어를 타고 복귀해 최초의 ‘휠체어 진행자’가 된 사연이 알려져 화제가 되고 있다.26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 1979년 중국 중부 후난성에서 태어난 양은 2001년 후난TV 앵커가 됐다. 후난TV는 중국에서 가장 인기 있는 채널 중 하나다.앵커가 돼 밝은 미래를 기대했던 양은 방송을 준비하던 중 갑자기 의식을 잃었다. 직장에 들어간 지 불과 4개월 만이었다. 이후 척수 혈관 기형 진단을 받은 양은 허리 아래로 마비가 왔다.이 질환은 드물게 나타나며, 선천적인 것으로 알려졌다. 당시 22세에 불과했던 그는 수술 후 상지 부위의 감각은 회복했지만 가슴 아래쪽은 마비됐다.양은 병원에 누워 있는 동안 분노와 절망감을 느꼈다. 그러나 이후 낯선 사람들이 자신에게 친절하게 대해주고, 병원에서 다른 환자들을 격려하는 모습을 보고 마음이 바뀌었다.그는 특히 낙관적이고 통찰력 있는 글로 많은 사람의 마음을 움직인 유명 작가 석철성을 만나면서 전환점을 맞았다. 석철성 또한 21세에 허리 아래쪽이 마비됐다.그는 양에게 “우리는 어릴 때 어떤 절망에 직면하게 될지 알지 못한다. 우리가 할 수 있는 일은 오직 읽고 생각하는 것뿐이다. 그래야 절망에 부딪혔을 때 맞서 싸울 수 있다”고 강조했다.이후 양은 3개월 동안 열심히 공부한 끝에 2011년 중국의 명문 커뮤니케이션 대학원에 입학했다. 그리고 2012년에 후난TV의 중국 최초 ‘휠체어 진행자’가 됐다.지난 10년 동안 양은 장애인을 격려하고 홍보하기 위해 TV와 라디오 프로그램을 진행하고, 책을 출판하는 등 활발하게 활동했다. 그는 직장에서 집까지 불과 20분 거리에 있지만, 녹음을 준비하기 위해 3시간 전에 집을 나선다.또한 녹음할 때 등을 곧게 펴기 위해 쿠션을 사용해 연습한다고 덧붙였다. 양은 “나보다 키가 11㎝ 작지만 하루에 몇 번씩 나를 휠체어에 태우고 직장까지 동행해주는 어머니께 감사하다”고 전했다.이어 “끈기 덕분에 오늘날의 내가 있었다. 끈기의 힘을 과소평가하면 안 된다”며 “우리는 삶에서 어려움과 도전을 극복하고 그 덕분에 더 나은 사람이 된다”고 말했다.하승연 기자