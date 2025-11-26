“유명 BJ에 1.3억 쓰고 전재산 날린 아내, 이혼해야겠죠”…기막힌 사연

중국에서 남편이 열심히 일해 번 돈을 유명 BJ에 탕진한 여성의 사연이 알려지며 논란이 일고 있다.지난 25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에 살고 있는 류씨는 아내가 유명 라이브 스트리머에게 팁으로 무려 67만 위안(약 1억 3900만원)에 달하는 돈을 보낸 것을 알게 됐다.류씨와 그의 아내는 8년째 결혼 생활을 이어가고 있으며 아내는 허난성 싱양에 살고 있다. 류씨는 싱양에서 25㎞ 떨어진 정저우에서 직장을 다니며 혼자 살고 있다.그는 아내에게 안정감을 주기 위해 기본 생활비와 월세 300위안(약 6만 2000원)을 제외한 거의 모든 수입을 아내에게 보낸 것으로 전해졌다. 류씨의 아내는 결혼 후 일을 하지 않고 집에서 아이들을 돌보고 있다.류씨는 지난 몇 년 동안 아내에게 총 116만 위안(약 2억 4000만원)을 줬고 이 돈이 아내의 은행 계좌에 입금됐다고 말했다. 그는 얼마 전 아내에게 은행 계좌를 확인해 보고 싶다고 말했지만 거절당했다.이후 아내는 충격적인 고백을 했다. 자신의 계좌에 돈이 하나도 남아 있지 않다고 자백한 것이다. 아내는 대출 업체에서 8만 위안(약 1656만원)도 빌린 것으로 드러났다.아내는 116만 위안을 모두 썼다고 말했으며, 남성 라이브 스트리머에게 쓴 67만 위안을 제외하고 나머지 돈은 어디에 썼는지 설명하지 않았다.류씨는 “저는 식비와 생활비를 아껴서 제 모든 돈을 아내에게 줬다. 그런데 아내는 그 돈을 다른 남자에게 줬다”며 “외로움을 참지 못했던 것 같다”고 말했다.그는 아내에게 “나는 정저우에서 300위안밖에 안 하는 간이 아파트에 살고 있는데 비바람도 못 막아준다. 하지만 당신이 사는 환경을 생각해 봐라. 난방 시스템이 있는 편안한 집 아닌가”라고 말했다.이어 “나는 당신을 너무나 믿었지만 당신이 한 짓은 마치 등 뒤에서 칼을 꽂는 것 같았다. 나는 더 이상 당신을 사랑하지 않는다”고 덧붙였다. 그는 이혼 소송을 제기하기 전에 공동 재산의 절반을 회수할 계획이라고 전했다.하승연 기자