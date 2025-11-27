임신부에 자리 양보 안 하던 승객들…배트맨 나타나자 ‘화들짝’ [연구]
伊 연구진, 붐비는 지하철에서 ‘사회 실험’
“예상치 못한 상황, 사람들의 ‘친절’ 유도한다”
DC코믹스의 만화와 실사 영화를 통해 ‘슈퍼 히어로’의 대명사로 사랑받아온 배트맨은 검은색 망토를 두르고 범죄와 부패로 들끓는 고담시를 지킨다. 그런데 가상 세계 속 배트맨이 실제 일상생활 속에 등장했을 때 사람들이 돌연 친절하게 변한다는 연구 결과가 나왔다.
이탈리아 사크로 쿠오레 가톨릭 대학교 심리학과 연구진은 이런 내용의 연구 결과를 최근 국제학술지 ‘정신 건강 연구’에 발표하고 “예상치 못한 사건이 친사회적인 행동을 촉진할 수 있으며, 이는 공공장소에서 친절을 장려하는 데 시사점을 준다”라고 밝혔다.
연구진은 밀라노 시내 지하철에서 일종의 사회 실험을 진행했다. 연구진은 임신부처럼 분장한 한 여성에게 지하철에 탑승하게 했는데, 여성은 한눈에 봐도 임신부인 것을 알 수 있을 정도로 배가 불러 있었다.
같은 시각 같은 열차의 다른 객차에서는 임신부로 분장한 여성이 탑승하는 동시에 약 3미터 떨어진 다른 문을 통해 배트맨 분장을 한 남성이 탑승했다. 남성은 승객들의 공포를 우려해 배트맨 마스크는 착용하지 않았지만, 검은색 망토와 울퉁불퉁한 상의, 검은색 바지 등으로 자신이 배트맨 분장을 했음을 각인시켰다.
연구진은 열차가 한 정거장을 이동하는 2~4분 동안 객차 내의 승객들이 여성에게 자리를 양보하는지 관찰해 집계했고, 여성에게 자리를 양보한 승객을 대상으로 간단한 인터뷰를 진행했다.
이어 열차에서 내린 뒤 다음 열차에 탑승하는 방식으로 총 138차례에 걸쳐 실험을 이어갔다.
실험 결과 여성이 혼자 열차에 탑승했을 때 자리에 앉아있던 승객이 여성에게 자리를 양보할 확률은 37.66%였다. 그러나 배트맨 분장을 한 남성이 탑승했을 때 이 확률은 67.21%로 증가했다. 연구진은 자리를 양보한 승객 3명 중 2명가량이 여성이었다고 덧붙였다.
얼핏 보면 이들 승객이 열차에 나타난 배트맨에 위압감을 느껴 자리를 양보했을 것으로 생각할 수 있지만, 흥미로운 사실은 자리를 양보한 승객의 43.75%는 “배트맨을 보지 못했다”라고 답했다는 것이다.
임신부 옆에 ‘배트맨’ 등장…자리 양보 확률↑연구진은 “지하철에 돌연 배트맨 분장을 한 사람이 등장하는 것과 같은 예기치 않은 사건이 실제 일상생활에서 친사회적인 행동을 증가시킬 수 있다”라면서 이를 ‘배트맨 효과’라고 이름 붙였다.
공공장소에서 뜻밖의 상황이 발생했을 때 사람들은 주의를 환기하게 되고, 도움이 필요한 사람들에 보다 민감하게 반응해 적절한 행동을 취한다는 것이다.
배트맨은 범죄와 부패로부터 사회를 지키는 ‘정의’의 상징이다. 배트맨의 이 같은 캐릭터가 승객들의 친절한 행동을 장려했을 수 있지만, 연구진은 임신부로 분장한 여성에게 자리를 양보한 승객의 상당수가 “배트맨을 보지 못했다”라고 응답한 것에 주목했다.
연구진은 “배트맨을 직접 보지 못했더라도, 배트맨을 본 열차 내의 다른 승객들의 반응 등의 신호가 퍼져나가 배트맨을 보지 못한 승객들의 행동에 영향을 미쳤을 수 있다”라고 분석했다.
연구진은 그러면서 “공공장소에서 사람들이 주위를 살피고 약자를 돕는 등의 친절한 행동을 장려하기 위해서는 이 같은 ‘긍정적인 혼란’을 설계에 반영할 필요가 있다”라고 덧붙였다.
