“일이 안 풀려서”…페트병에 소변 담아 편의점 진열대에 놓은 20대 男 체포 ‘日 공분’

손님에게 판매된 소변 “뚜껑 열자 악취”

편의점, 경찰 신고…추적 끝 6개월 만에 잡혀

일본에서 음료병에 소변을 담아 편의점 진열대에 놓은 20대 남성이 체포됐다. 소라뉴스24 캡처

일본에서 음료병에 소변을 담아 편의점 진열대에 놓은 20대 남성이 체포됐다.최근 요미우리 신문 등 일본 매체들에 따르면 지바현 후나바시에 사는 26세 남성 A씨는 지난 5월 24일 ‘차(茶)’ 라벨이 붙은 플라스틱 페트병에 자신의 소변을 담아 근처 편의점에 몰래 진열했다.이틀 뒤 A씨의 소변이 담긴 병은 손님 B씨에게 판매됐다. B씨는 집에서 음료를 마시려고 뚜껑을 열자마자 심한 악취를 느꼈다. 그는 “음료가 이상하다”며 편의점에 신고했다.편의점 측은 이를 즉시 경찰에 알렸고, 내부 음료 재고에 대한 전수 검사를 실시해야 했다.경찰은 편의점 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 바탕으로 용의자를 추적한 끝에 지난 11월 21일 A씨를 위계에 의한 업무방해 혐의로 체포했다.조사에서 A씨는 “직장에서 일이 잘 풀리지 않아 머리가 복잡했다”면서 “순간 충동적으로 장난삼아 그랬다”고 진술한 것으로 전해졌다.해당 사건에 현지 네티즌들은 “도저히 이해할 수 없는 행동이다”, “모방 범죄가 생길까 우려스럽다”, “공공의 안전과 위생을 심각하게 위협한 사례”라며 공분했다.경찰은 A씨에 대해 업무방해 외에도 위생법 위반이나 공공위생에 대한 위협 등 추가 혐의 적용 가능성도 검토 중이다.이보희 기자