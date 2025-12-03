“내 아이 맞아?” 전남친 말에 분노한 女…11층서 아기 밀었다

연인 다툼 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

대만에서 남자친구와 말다툼하던 20대 여성이 자신이 낳은 아기를 아파트 11층에서 밀어 떨어뜨려 숨지게 하는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.3일 대만 매체 ET투데이 등에 따르면 현지 검찰은 22세 여성 샤모씨를 아동·청소년 복지법 위반과 함께 살인 혐의로 기소했다.타이중에 살고 있는 샤씨는 지난 2021년부터 교제해 온 남자친구 장씨와 지난해 3월 결별한 뒤 임신 사실을 알게 됐다. 이후 샤씨는 같은 해 11월 28일 출산했다.그러나 말다툼을 하던 중 장씨는 샤씨에게 “어쩌면 내 아이가 아닐 수도 있다”고 말했고, 이 말을 듣고 분노한 샤씨는 담요로 아기를 감싸 창틀 위에 올려놓고 그대로 밀어 떨어뜨렸다.초기에는 사고사로 분류됐으나, 병원에서는 사망한 아기의 상태가 부자연스럽다고 봤고 곧 경찰의 추가 수사 끝에 샤씨의 범행 사실이 드러났다.아파트 11층에서 추락한 아기는 1층 화단으로 떨어져 전신 다발성 골절, 출혈, 장기 손상 등으로 현장에서 사망한 것으로 전해졌다.하승연 기자