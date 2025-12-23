‘당첨되면 뭐부터 하지’ 1등 2조5천억…美 파워볼 복권 상황

22일(현지시간) 미국 오리건주 포틀랜드에서 한 남성이 파워볼 복권 티켓을 채우고 있다. 2025.12.22 포틀랜드 AP 뉴시스

미국 초대형 복권 ‘파워볼’에서 또다시 1등 당첨자가 나오지 않으면서, 다음 회차 1등 당첨금(잭팟)이 17억 달러(약 2조 5000억원)까지 불어나게 됐다.AP통신 등에 따르면 22일(현지시간) 추첨에서도 1등이 나오지 않아 파워볼은 최근 46회 연속 1등 당첨자 ‘무주공산’ 기록을 이어가고 있다.파워볼에서 마지막으로 1등 당첨자가 나온 것은 지난 9월 6일로, 당시 미주리주와 텍사스주에서 각각 구매한 복권 2장이 17억 8700만 달러(약 2조 6530억원)를 나눠 가졌다.파워볼 복권은 한 게임당 2달러로, 1∼69 사이의 ‘흰색 공’ 숫자 5개와 1∼26 사이의 ‘빨간색 파워볼’ 숫자 1개 등 총 6개를 모두 맞혀야 1등에 당첨된다. 수학적으로 계산한 1등 당첨 확률은 약 2억 9220만분의 1에 불과하다.이번 12월 22일 회차에 걸려 있던 16억 달러 잭팟은 파워볼 역사상 네 번째, 미국 복권 전체를 통틀어 다섯 번째로 큰 규모의 1등 상금이었다.파워볼 역대 최고 당첨금 기록은 2022년 캘리포니아에서 나온 20억 4000만 달러(약 3조 300억원)다. 이는 미국 복권 역사상 가장 큰 당첨금으로 남아 있다.다만 이 같은 잭팟 규모는 29년에 걸쳐 연금 형태로 분할 수령하는 경우를 기준으로 산정한 금액이다.실제로는 대부분의 1등 당첨자가 세금을 제하고도 더 많은 금액을 즉시 받기 위해 일시금 수령을 선택하며, 이 경우 지급액은 공시된 잭팟의 절반에도 못 미치는 수준으로 줄어든다.권윤희 기자