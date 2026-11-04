“돈 한 푼 안 내고 남의 집에서 살아요”…은퇴한 중국인들 열광한 ‘이것’ 정체 [월드픽]

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

요리 관련 이미지. 아이클릭아트

양치 관련 이미지. 아이클릭아트

중국에서 은퇴자와 조기 퇴직자들 사이 낯선 사람과 집을 맞바꿔 생활하는 이른바 ‘주택 교환 여행’이 인기를 끌고 있다.4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 주택 교환 여행은 1950년대 유럽 교사들 사이에서 시작된 것으로 알려졌다. 2006년 개봉한 영화 ‘로맨틱 홀리데이’를 통해 세계적으로 알려졌으며, 중국에서는 호텔 숙박비가 치솟던 2023년 젊은 층을 중심으로 확산하기 시작했다.중국의 이 같은 절약 기조 속에 최근에는 은퇴자와 조기 퇴직한 중장년층까지 주택 교환 여행에 적극적으로 뛰어들고 있다. 여유 시간과 부동산을 보유한 이들이 여행 경비를 줄이면서 새로운 인연도 만들 수 있다는 점에 주목한 것이다.현지 소셜미디어(SNS)에서는 주택 교환 여행을 위한 전용 커뮤니티와 중개 업체도 잇따라 등장하고 있다. 주택 교환은 크게 두 가지 방식으로 이뤄진다. 서로 같은 기간에 집을 바꾸는 동시 교환 방식과 한쪽이 먼저 상대방의 집에 머문 뒤 나중에 상대방이 방문하는 순차 교환 방식이다.비용 절감뿐 아니라 은퇴 이후 새로운 사회적 관계를 형성할 수 있다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다. 중국 매체가 인용한 보고서에 따르면 저장성 원저우에 사는 우샤오핑은 은퇴를 앞둔 교사로, 난징에 사는 한 은퇴자와 집을 맞바꿨다.현재 여러 주택 교환 커뮤니티에서 활동하는 우씨는 참여자들의 성향에도 차이가 있다고 전했다. 여성은 주로 여성과 집을 교환하고, 교사들은 사업가보다 공무원과 교환하는 것을 선호한다는 것이다.중국 남부 광둥성 출신의 샤오핑(40)은 조기 퇴직한 전직 운영 관리자다. 그는 자신이 보유한 여분의 복층 주택을 구이저우성 교외의 별장과 맞바꿨다. 해당 별장에는 정원과 연못, 정자까지 갖춰져 있었다. 그는 20일간 머무는 동안 직접 요리하며 집주인과 집주인의 지인들을 만나 교류했다.주택 교환은 별도의 계약보다 당사자 간 신뢰와 암묵적인 합의에 의존하는 경우가 많다. 집주인들은 신분증 사진과 책임 면제 서약서를 서로 주고받고, 깨끗한 침구와 세면도구를 준비한다. 전기·수도 등 공과금 부담 방식도 사전에 정한다.이용자는 퇴실 전 집을 청소한 뒤 내부 상태를 촬영한 영상을 집주인에게 보내기도 한다. 샤오씨는 “서로 열린 마음으로 믿어야 가능한 일”이라며 “계속 걱정만 한다면 집을 맞바꿀 수 없다”고 말했다.중국 서북부 시안에 사는 은퇴 엔지니어 리펑도 1년에 두 차례 여분의 아파트를 교환 여행에 활용한다. 한 차례는 광둥성의 온천 빌라에 머물기도 했다. 그는 일부 이용자가 감사의 표시로 새 가전제품을 집에 두고 가기도 한다고 전했다.다만 관련 제도가 미비해 재산 피해나 사생활 침해, 약속 불이행 등의 위험이 있다는 지적도 나온다. 실제 부정적인 경험을 했다는 사례도 있다. 한 누리꾼은 홍콩에서 주택 교환 여행을 했다가 사전 영상에서 확인하지 못했던 얇은 벽과 모기 때문에 불편을 겪었다고 밝혔다.현지 매체에 따르면 법률 전문가들은 주택 교환 전 서면 계약서를 작성하고, 귀중품 목록을 만들어 두며, 상대방의 신원을 확인할 것을 권고했다. 또한 가족이나 친척에게 여행 일정과 숙소 정보를 미리 알리는 것도 중요하다고 조언했다.온라인상에서는 주택 교환 여행을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 한 누리꾼은 “작은 아파트를 큰 별장과 바꾸는 것만으로도 충분히 이득인데, 전국 각지의 여행 애호가들과 만날 수도 있다”고 말했다.반면 다른 누리꾼은 “낯선 사람에게 집을 통째로 맡기는 것은 위험하다”며 “아무리 조심해도 지나치지 않다”고 우려했다.중국 민정부에 따르면 중국의 60세 이상 인구는 2030년 3억 8000만명에 이를 것으로 전망된다. 이 가운데 건강한 상태로 은퇴 생활을 즐기는 비교적 젊은 노년층이 60% 이상을 차지할 것으로 예상된다.하승연 기자