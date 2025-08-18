[서울데이터랩]삼양컴텍 95.84% 폭등…실시간 상승률 1위

18일 오전 9시 15분 삼양컴텍(484590)이 등락률 +95.84%로 상승률 1위를 차지했다. 삼양컴텍은 개장 직후 5분간 5,948,893주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 7,380원 오른 15,080원이다.한편 삼양컴텍의 PER은 29.28로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 38.14%로 수익성이 높은 수준이다.이어 상승률 2위 오로라(039830)는 현재가 19,590원으로 주가가 24.94% 폭등하고 있다. 상승률 3위 푸드웰(005670)은 현재 6,680원으로 17.19% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 율호(072770)는 15.07% 상승하며 710원에 거래되고 있다. 상승률 5위 그린생명과학(114450)은 13.34%의 상승세를 타고 3,355원에 거래되고 있다.6위 DXVX(180400)는 현재가 2,600원으로 13.04% 상승 중이다. 7위 비나텍(126340)은 현재가 36,800원으로 12.71% 상승 중이다. 8위 대원산업(005710)은 현재가 12,220원으로 11.09% 상승 중이다. 9위 한울앤제주(276730)는 현재가 2,510원으로 10.82% 상승 중이다. 10위 캔버스엔(210120)은 현재가 1,479원으로 10.62% 상승 중이다.이밖에도 오브젠(417860) ▲10.53%, 셀바이오휴먼텍(318160) ▲9.48%, NICE인프라(063570) ▲8.67%, 아이디피(332370) ▲8.63% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자