[서울데이터랩]월드코인 모포 맨틀 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준으로 암호화폐 시장에서 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 월드코인(WLD)이다. 월드코인은 현재 1,324원에 거래되고 있으며, 최근 1시간 동안 4.25% 상승했다. 다만 24시간 기준으로는 1.36% 하락한 모습을 보이고 있다. 월드코인의 24시간 거래량은 4,039억 원을 기록하며, 시가총액은 약 2조 5,958억 원으로 시장 순위 50위를 차지하고 있다.두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 모포(MORPH)이다. 모포는 현재 3,451원에 거래되며, 1시간 내 2.70%의 상승률을 보여주고 있다. 24시간 기준으로는 0.17% 상승했다. 모포의 24시간 거래량은 715억 원이며, 시가총액은 1조 1,338억 원으로 순위 92위를 차지하고 있다.맨틀(MANTLE) 역시 주목할 만한 상승세를 보이고 있다. 현재 1,644원에 거래되고 있는 맨틀은 1시간 내 2.03% 상승했으나, 24시간 기준으로는 2.64% 하락했다. 맨틀의 거래량은 7,933억 원으로 상당히 활발하며, 시가총액은 5조 5,345억 원으로 시가총액 순위 32위를 기록하고 있다.한편, 알고랜드(ALGO)는 1시간 상승률 1.89%를 기록하며 365원에 거래되고 있다. 24시간 상승률은 1.58%로 긍정적인 모습을 보이고 있다. 하이퍼리퀴드(HYPER)는 현재 6만 4,149원에 거래되며, 1시간 동안 1.80% 상승했다. 24시간 기준으로는 4.13% 상승하여 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.같은 시각 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 1시간 상승률 1.80%를 기록하며 1,176원에 거래되고 있으나, 24시간 기준으로는 4.68% 하락했다. 아이오타(IOTA)는 275원에 거래되며 1시간 상승률 1.33%를 기록, 24시간 기준으로는 1.04% 하락했다. 팬케이크스왑(CAKE)은 1시간 상승률 1.24%로 3,694원에 거래 중이며, 24시간 동안 1.54% 하락했다.비앤비(BNB)는 1시간 상승률 1.23%를 기록하며 120만 8,577원에 거래되고 있고, 24시간 기준으로는 0.37% 상승했다. 마지막으로 에이다(ADA)는 1시간 동안 1.15% 상승하여 1,211원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 2.89% 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자