logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]텔콘RF제약 26.74% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 26 09:28 수정 2025 08 26 09:28
기사 소리로 듣기
다시듣기


26일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)이 등락률 +26.74%로 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 1,399,197주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 865원 오른 4,100원이다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -5.39로 과거 실적 대비 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -28.11%로 수익성 측면에서 부진한 모습을 보인다.

이어 상승률 2위 KD(044180)는 현재가 749원으로 주가가 16.67% 급등하고 있다. 상승률 3위 대한광통신(010170)은 현재 1,334원으로 13.34% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 현대ADM(187660)은 13.32% 상승하며 2,170원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코닉오토메이션(391710)은 11.74%의 상승세를 타고 2,160원에 거래되고 있다.

6위 이렘(009730)은 현재가 1,088원으로 8.37% 상승 중이다. 7위 KH바텍(060720)은 현재가 12,860원으로 8.07% 상승 중이다. 8위 원익홀딩스(030530)는 현재가 6,970원으로 7.73% 상승 중이다. 9위 지투지바이오(456160)는 현재가 148,850원으로 7.47% 상승 중이다. 10위 대성하이텍(129920)은 현재가 4,625원으로 7.43% 상승 중이다.



이밖에도 모티브링크(463480) ▲7.11%, 코미코(183300) ▲5.91%, 네패스(033640) ▲4.94%, 스튜디오미르(408900) ▲4.91% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

    thumbnail - 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

  2. 기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다

  3. “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

    thumbnail - “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

  4. “전쟁 난 줄” 없어서 못 산다…싹쓸이에 난리 난 ‘이곳’ 왜?

    thumbnail - “전쟁 난 줄” 없어서 못 산다…싹쓸이에 난리 난 ‘이곳’ 왜?

  5. “가슴필러만 천만원어치” 성형에 ‘1억’ 넘게 쓴 이세영 근황

    thumbnail - “가슴필러만 천만원어치” 성형에 ‘1억’ 넘게 쓴 이세영 근황

  6. “불닭볶음면 먹고 위궤양” 150억 소송 걸더니 ‘반전’…논란된 女 왜?

    thumbnail - “불닭볶음면 먹고 위궤양” 150억 소송 걸더니 ‘반전’…논란된 女 왜?
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved