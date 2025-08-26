[서울데이터랩]텔콘RF제약 26.74% 폭등…실시간 상승률 1위

26일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)이 등락률 +26.74%로 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 1,399,197주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 865원 오른 4,100원이다.한편 텔콘RF제약의 PER은 -5.39로 과거 실적 대비 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -28.11%로 수익성 측면에서 부진한 모습을 보인다.이어 상승률 2위 KD(044180)는 현재가 749원으로 주가가 16.67% 급등하고 있다. 상승률 3위 대한광통신(010170)은 현재 1,334원으로 13.34% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 현대ADM(187660)은 13.32% 상승하며 2,170원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코닉오토메이션(391710)은 11.74%의 상승세를 타고 2,160원에 거래되고 있다.6위 이렘(009730)은 현재가 1,088원으로 8.37% 상승 중이다. 7위 KH바텍(060720)은 현재가 12,860원으로 8.07% 상승 중이다. 8위 원익홀딩스(030530)는 현재가 6,970원으로 7.73% 상승 중이다. 9위 지투지바이오(456160)는 현재가 148,850원으로 7.47% 상승 중이다. 10위 대성하이텍(129920)은 현재가 4,625원으로 7.43% 상승 중이다.이밖에도 모티브링크(463480) ▲7.11%, 코미코(183300) ▲5.91%, 네패스(033640) ▲4.94%, 스튜디오미르(408900) ▲4.91% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자