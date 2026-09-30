[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

30일 오전 9시 5분 네이버 증권 검색 상위권에는 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)·삼성전기(009150)가 나란히 1~3위에 올랐다. 검색 1위 삼성전자는 27만3750원으로 0.46% 상승했다. 2위 SK하이닉스는 179만3000원으로 1.59% 올랐다.삼성전자는 27만4500원에 출발해 27만5500원까지 오른 뒤 27만3500원을 저가로 기록했다. SK하이닉스는 장중 178만9000원에서 180만7000원 사이에서 움직였다. 3위 삼성전기는 2.55% 상승한 156만7000원이었다. 장중 저가는 155만3000원, 고가는 157만9000원이다.상승률은 범한퓨얼셀(382900)이 11.79%로 가장 높았다. 현재가는 2만5600원이며 장중 2만5300원에서 2만6200원 사이를 오갔다. 이수스페셜티케미컬(457190)은 7.94% 오른 7만3400원, 삼성전기는 2.55% 상승한 156만7000원이었다. 가온전선(000500)은 2.54% 오른 32만2500원으로 집계됐다.하락 폭은 코스모로보틱스(439960)가 가장 컸다. 3220원 내린 7520원으로 하한가를 기록했고, 등락률은 -29.98%였다. HLB제약(047920)은 11.47% 하락한 1만650원으로 장중 1만560원까지 밀렸다. HLB(028300)는 5.04% 내린 3만8125원이었다. 현대차(005380)는 0.29% 하락한 34만9000원에 거래됐다.검색 1위 삼성전자의 거래량은 75만4370주로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 거래대금은 2070억6200만원이었다. SK하이닉스는 20만9841주가 거래됐고 거래대금은 3766억4200만원으로 가장 컸다. 검색 20위 HLB제약은 37만9953주로 거래량 2위였다. HLB는 21만2799주, 삼성중공업(010140)은 21만867주가 체결됐다.검색 상위 20개 종목은 상승 15개, 하락 4개, 보합 1개로 집계됐다. 검색 상단의 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 거래량과 거래대금에서 선두를 기록해 개장 직후 관심이 실제 거래로 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자