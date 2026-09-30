덕산넵코어스 25% 급등, 거래량·거래대금 코스닥 1위

30일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈리고 있다. 거래량 최상단에는 덕산넵코어스(266690)가 올라섰고, 일부 개별 종목에는 두 자릿수 급등세가 나타나는 반면 낙폭이 큰 종목도 적지 않아 종목별 차별화 장세가 전개되는 모습이다.거래량 1위는 덕산넵코어스로 3016만3888주가 거래됐다. 주가는 1만8260원으로 전일 대비 3660원(25.07%) 급등했고, 거래대금은 6913억4000만원으로 집계됐다. 이어 나인테크(267320)는 1599만6467주가 손바뀜되며 2835원으로 9.88% 상승했고, 빛샘전자(072950)는 921만324주 거래 속 1만5000원으로 10.78% 올랐다.상승 폭이 큰 종목으로는 덕산넵코어스 외에도 금강철강(053260)이 8190원으로 23.9% 뛰었고, 글로벌에스엠(900070)은 1162원으로 17.61% 상승했다. 노브랜드(145170)는 3815원으로 15.08%, 빅웨이브로보틱스(0035S0)는 3만3650원으로 12.54%, 성호전자(043260)는 2만6150원으로 10.57%, HLB생명과학(067630)은 4005원으로 10.33% 각각 오르며 강세를 보였다. 신스틸(162300)도 2315원으로 9.98% 상승해 거래 상위권에서 견조한 흐름을 나타냈다.반면 하락 종목도 눈에 띈다. 글로벌테크놀로지(486510)는 1만4900원으로 18.22% 급락했고, 앱튼(270520)은 830원으로 16.25% 하락했다. 현대바이오랜드(052260)는 5210원으로 8.11% 내렸고, 동국생명과학(303810)은 2855원으로 4.83% 밀렸다. 한국비엔씨(256840)는 3215원으로 1.98%, HLB제약(047920)은 1만1880원으로 1.25% 각각 약세를 나타냈다.거래대금 기준으로도 덕산넵코어스 쏠림이 두드러졌다. 덕산넵코어스 거래대금은 6913억4000만원으로 가장 컸고, 빅웨이브로보틱스가 2334억5100만원, 글로벌테크놀로지가 1495억8400만원, 빛샘전자가 1449억2800만원, 성호전자가 1123억6400만원으로 뒤를 이었다. 대한광통신(010170)도 445만231주 거래에 753억2100만원의 거래대금을 기록했다.이날 코스닥 거래 상위 종목군은 로봇, 철강, 전자, 바이오 등 업종 전반에 매기가 분산되는 가운데 급등주와 급락주가 동시에 출현하며 변동성이 확대된 양상이다. 장중 수급 변화에 따라 주가 등락 폭이 커질 수 있는 만큼 투자자들은 거래량과 호가 흐름을 함께 점검할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자